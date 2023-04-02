Жадан подарував Залужному свою книгу, головнокомандувач ЗСУ не стримав емоцій

Квітень, 02 в 16:43

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з українським письменником та музикантом Сергієм Жаданом.

У мережі з’явилося відео, на якому Жадан дарує Залужному свою книгу.

Головнокомандувач ЗСУ не міг стримати позитивних емоцій і відразу ж зачитав рядок з вірша поета: Перші дні листопада. Вона спить у порожній кімнаті у чужому ліжку.

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Тоді, посміхаючись, Залужний гортає книжку й каже: Ти не уявляєш! Схоже, він був щасливий отримати такий подарунок.

У відповідь Жадан запропонував залишити автографи один одному.

Коли саме відбулася зустріч головнокомандувача ЗСУ та письменника, не повідомляється.

Востаннє публічно Жадан та Залужний зустрічалися на початку лютого, щоб разом підписати книжки, які розігрували за донати на ЗСУ. Завдяки цій акції вдалося зібрати 2,2 млн грн.

Нещодавно Сергій Жадан розповідав, що за минулу осінь на благодійних заходах за кордоном він разом із гуртом Жадан і Собаки зібрав 5 млн грн, на які були куплені автомобілі дрони, тепловізори, спорядження для українських захисників.