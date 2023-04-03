Украинские воины отбили более 45 атак РФ на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — Генштаб
Враг пытается сосредоточить основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
В течение суток было отбито более 45 атак российской армии благодаря слаженным действиям подразделений Сил обороны Украины и героизму каждого воина. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
По актуальным данным Генштаба, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка Донецкой области.
По данным Генштаба, авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
В то же время украинские защитники сбили вражеский разведывательный беспилотник, а подразделения ракетных войск и артиллерии ударили по району сосредоточения живой силы врага.