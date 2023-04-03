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Факти / Україна / Суспільство

Українські воїни відбили понад 45 атак РФ на Бахмутському, Авдіївському й Мар’їнському напрямках – Генштаб

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Українські воїни відбили понад 45 атак РФ на Бахмутському, Авдіївському й Мар’їнському напрямках – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Ворог намагається зосередити основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Протягом доби було відбито понад 45 атак російської армії завдяки злагодженим діям підрозділів Сил оборони України та героїзму кожного воїна. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За актуальними даними Генштабу, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка Донецької області.

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За даними Генштабу, авіація Сил оборони України за добу завдала п’яти ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Водночас українські захисники збили ворожий розвідувальний безпілотник, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили ворога.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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