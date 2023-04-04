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Факты / Україна / Общество

РФ раскручивает ИПСО о вручении повесток и “волнах” мобилизации в Украине – Маляр

Валентина Чорна, редактор ленты
Ганна Маляр
Фото: АрміяInform

Россия ведет информационную кампанию по дискредитации Территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Украине.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

— Мы и до большого вторжения, каждую весну и каждую осень фиксировали информационные кампании РФ по теме “повестки” и призыва. Технология всегда была одна. Раскрутить какую-то историю, где повестку выписали инвалиду, умершему или ветерану Второй мировой. Герой всегда разный, речь идет о сути. Или же они распространяли какой-то дикий текст повестки или анкеты призывника. Мы регулярно это опровергали, — написала она.

По словам Маляр, враг немного усложнил свою технологию и добавляет истории об удивительных местах вручения повесток и “волнах” мобилизации.

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Россияне пытается манипулировать на страхе получения повестки, а также на формировании общественного осуждения к работе ТЦК СП.

— Но после широкомасштабного вторжения этими ИПСО трудно на что-то или на кого-то повлиять. Потому что перепугать повестками после всего, что мы прошли за этот год, трудно. На кону — государство, и все это понимают, — отметила Маляр.

Относительно осуждения работы ТЦК СП, заместитель министра обороны отметила, что военкоматы выполняют сегодня стратегически важную для обороны государства задачу.

— Там работают живые люди и они могут ошибиться или даже совершить нарушение. В таких случаях надо действовать правовым путем. И главное, не стоит делать из такого сенсацию и громкие заголовки, — добавила Анна Маляр.

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