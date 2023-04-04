Как работает Госпродпотребслужба Одесской области во время войны — интервью с первым заместителем Святославом Литошко

Апрель, 04 в 8:30

После захвата оккупантами территорий вокруг Азовского моря Одесса стала хабом для экспорта зерна со всей Украины.

В рамках зернового коридора объемы поставок зерновых достаточно весомые. При этом от некоторых культур, выращиваемых в Украине, вообще зависят многие государства мира.

В то же время Госпродпотребслужба в Одессе получила от государства задачу контролировать качество зерновых, которые отправляются за границу.

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Нередко на подъезде к городу стоят километровые пробки из фур, перевозящих зерно, ведь дороги физически не выдерживают такой нагрузки.

В таких условиях сотрудники ГППС Одесской области работают чуть ли не круглосуточно — за месяц проверяют и отправляют 3,8 млн тонн зерна. Кроме того, ГППС также контролирует все, что завозится в Украину по морю.

Первый заместитель председатель Одесской ГППС Святослав Литошко в интервью Фактам ICTV рассказал, как действует зерновой коридор, с какими трудностями сталкиваются инспекторы и как ловят коррупционеров, использующих войну в Украине для собственного обогащения.

— После захвата оккупантами территорий вокруг Азовского моря Одесса стала хабом для экспорта зерна со всей Украины. Это ведь, наверняка, очень много. Сколько сейчас экспортирует страна?

— Еще до войны зерно отгружалось на территории Бердянского порта, из Херсона — подсолнечный шрот, Николаев отгружал шрот, масло и кукурузу. А зерно, которое отправлялось в дальние страны, шло вагонами на Одессу.

— В связи с оккупацией все эти объемы переместились в Одессу. Поэтому Одесчине последний год очень трудно пропускать через себя большое количество транспорта, обслуживания, людей. Если говорить именно о зерне, то в среднем Одесская область пропускает через свои порты 3,8 млн т. Это чтобы вы понимали очень многое. Если это зерно переложить в специальные зерновые вагоны – поезд будет длиной более 850 км.

Основные порты находятся в Одессе, Южном и Ильичевске. Также очень мощно работают порты, которые ранее не принимали зерно. Это дополнительные порты Измаила и Рени. Каждый из этих портов в месяц перегружает 400-500 тыс. т зерна.

— Одесса выдерживает такие поставки зерна? Говорят, пробки из фур с зерном достигают 10 км.

— На самом деле иногда пробки даже более 10 км. Я собственными глазами видел — от поворота на город Южный и почти до самой Одессы (это почти 49 км, — Ред.).

Кроме того, были случаи, когда водители фур жили по две недели в автомобилях. Вот такие очереди были! Да, трудно, транспортная система не рассчитана на такое. Но власть делала все, чтобы облегчить ситуацию.

— Сегодня ситуация лучше, стало меньше длинных очередей. То есть колонны фур с зерном постоянно идут, они не заканчиваются, но сейчас ситуация уже лучше, ведь транспортная логистика приспособилась к таким условиям!

— Правда, что от некоторых культур из Украины зависят многие страны мира?

— Да, конечно. По моему мнению, если бы никому не нужно было наше зерно, то ООН бы не занималась так зерновым коридором.

Украина среди стран — лидеров по экспорту не только зерна, но и продуктов переработки подсолнечника. Официально около 90 стран мира покупают наши продукты переработки подсолнечника. Это очень большой объем.

— Расскажите, что означает “зерновой коридор”.

— Зерновой коридор работает на трех крупных портах — Одесский, Южный и Ильичевский. Также нужно понимать, что одно большое судно перевозит от 20 до 80 тыс. т. Это судно идет через Черное море, выходит через пограничные воды Украины.

— Соответственно, зерновой коридор — это гарантии, которые предоставляет ООН, что все наши суда спокойно и безопасно пройдут береговую зону Украины. После того, как наши суда проходят Черное море и Босфор, их осматривает специальная комиссия, в составе которой и ООН, и украинские представители, и представители страны-агрессора. Эта комиссия осматривает корабли на предмет контрабанды, вывоза оружия, качества и т. д.

Во время таких проверок создается искусственная очередь, ведь РФ специально задерживает осмотр кораблей. Мы должны понимать, что такой простой в сутки стоит больших денег.

Соответственно эти деньги ложатся на себестоимость продукции, которую экспортирует Украина. Чем больше простой, тем меньше получает наш аграрий. На самом деле это большая проблема.

— Госпродпотребслужба контролирует не только экспорт зерна, но и все продукты, которые завозятся в страну?

— Да, ДПСС контролирует все продукты, которые и выходят, и заходят в страну. То есть наши работники проверяют все, что заезжает на территорию Украины. Это и автомобили, и контейнеры, и фрукты, овощи, и мясо, рыба, и зерно.

— В Госпродпотребслужбу входят санитарно-эпидемическая служба, фитосанитарная служба, ветконтроль, права потребителей — где сейчас самая тяжелая ситуация?

— Трудно по всем направлениям, скажу откровенно. Ведь такого объема поставок не было никогда. Но мы справляемся (улыбается). Кстати, работники санэпидемслужбы очень обижаются, когда их так называют. Они санэпидемврачи, то есть санитарное благосостояние людей.

Они контролируют качество воды, пищевые продукты, питание детей в школах, организацию питания по системе ХАССП. Это те моменты, которым до войны уделяли внимание первая леди и Кабмин.

Большинство школ переведены на систему питания ХАССП, утверждено меню для школьников. Поэтому наши санэпидемврачи контролируют этот важный участок. Также наши ветеринары, или специальные инспекторы по безопасности пищевых продуктов, проводят различные проверки.

На мой взгляд, очень большая проблема сейчас с инфекционными заболеваниями диких и домашних животных (бешенство, лейкоз и т. д.).

До войны Госпродпотребслужба проводила пероральную айровакцинацию животных — это когда специальный корм с лекарствами разбрасывали по территории Украины. Эту работу проводили несколько лет, и ощутимо уменьшился уровень больных животных.

Сейчас такие работы не проводятся, поэтому по всей Украине участились случаи эпидемических заболеваний среди животных. Я считаю, это большая проблема! Поэтому наши специалисты сейчас очень много работают.

— Также работает региональная ветеринарная лаборатория в Одесской области, которая недавно повысила свою аккредитацию, поэтому занимается не только заболеваниями животных, но и анализируют качество яиц, мяса, воздуха и тому подобное. Но есть проблема, до войны проводились специальные санитарные отстрелы диких животных, также была охота.

Во время охоты охотники сдавали животных в лабораторию для проведения соответствующих анализов, но сейчас приходится собирать головы лисиц, которых сбили автомобили. Так мы хотим понимать, какова картина заболеваний у животных в Одесской области.

— Правда ли, что в 2014 году вы смогли спасти почти 100 тыс. тонн украинского зерна от российских оккупантов?

— О 100 тыс. т зерна – не правда! Удалось спасти 60 тыс. т зерна. Я тогда был начальником сельскохозяйственной инспекции Днепропетровской области. В 2014 году с линии фронта мы спасли почти 60 тыс. т второго класса пшеницы. Тогда было трудно наладить транспортный коридор.

Я смог уговорить бывших работников СБУ, участвовавших в войне в Афганистане. Была специальная операция. Мы вывезли из Донецкой области в Днепропетровске 60 тыс. т аграрного фонда. Да, мы не допустили подорожания хлеба в области. Мы его удержали на этой планке.

— Вы окончили Суворовское училище, хотели поступить в Военный институт. Проходили службу в элитных десантных войсках. Путь был определен — военная карьера. Как оказалось, что вы посвятили жизнь продовольственной безопасности страны?

— Я, пожалуй, назову это судьбой. У меня дедушка был председателем колхоза, и у него это хорошо получалось. А я в 26 лет тоже был избран председателем колхоза.

— Меня сельское хозяйство далеко не отпускает (улыбается). Также я был директором двух элеваторов. У меня это неплохо получается! А военным не пошел, потому что имею хроническое заболевание.

— Мы когда готовились к интервью, случайно наткнулись не негативную публикацию в интернете о вас. Там говорится, что вы рейдер. Как можете прокомментировать это?

— Когда появилась эта публикация, я был руководителем продовольственного госпредприятия.

Оказалось, что это госпредприятие было убыточным из-за ряда коррупционных действий некоторых работников. За год моей работы коррупцию удалось побороть, и я вывел предприятие в прибыль 7 млн грн в год. Кроме того, была погашена задолженность по заработной плате.

— Также важно поговорить о термине “рейдер” — это человек, который незаконно, с подделкой документов, забрал у кого-то собственность. Я ни у кого ничего не забирал!

Это заказные публикации, и нет в них никакого обоснования. Кстати, фото, сопровождающее этот материал — там действительно я. Это был выезд на поле, где я проверял сбор урожая. Было 40 градусов жары, и я снял футболку. Татуировка на плече действительно есть, я же десантник. Она армейская. Они написали, что плохо иметь армейские татуировки. Вообще странный материал.

— У вас есть семья, дети? Они в Одессе?

— Да, конечно! Я многодетный отец, имею счастливую семью! Но сейчас тяжело моей жене, потому что приходится троих детей обучать на дистанционке. Но они сейчас не в Одессе, а в Днепре.

— Какие у вас были мысли 24 февраля 2022 года? Где вы находились, когда началась война?

— Скажу честно, я до последнего не верил, что полномасштабная война возможна. В 3:00 24 февраля я выезжал в командировку в Киев. Отъехал я недалеко, когда мне позвонили и сказали, что началась война.

То есть бомбардировки города я не почувствовал на себе, потому что был на трассе. Я остановился, начал читать новости в интернете. Понял, что действительно началось, развернул авто и поехал обратно.

Вся моя семья никуда не выезжала, все мы находимся и находились в Украине с начала большой войны!

— По вашему мнению, когда Украина победит?

— На этот вопрос я ответить не могу, я ведь не главнокомандующий. Но могу сказать точно, что зерна в 2023 году в Украине будет меньше, но голодать украинцы точно не будут. Валюта от реализации сельхозпродукции будет поступать и в дальнейшем!

Стоит понимать, что эта сфера очень пострадала за год войны, но все равно она работает и предоставляет валютную выручку нашему государству. Я знаю, что мы 100% одержим победу, потому что правда на нашей стороне.