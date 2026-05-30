В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, действие которых было продлено до 2 августа 2026 года.

Мобилизовать могут мужчин призывного возраста, которые не имеют отсрочки и по состоянию здоровья могут выполнять воинский долг.

Могут ли мобилизовать мужчину, если у него есть бронь от мобилизации и что делать, если забронированному пришла повестка — узнавали Факты ICTV.

Что такое бронирование от мобилизации

Бронирование — это отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации, которая предоставляется работникам органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций с целью обеспечения их функционирования в особый период.

Бронированию подлежат военнообязанные, работающие:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задания (заказы);

на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнение работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Могут ли мобилизовать человека у которого есть бронь

Согласно закону Украины О мобилизации, представители ТЦК не имеют права мобилизовать человека, который имеет бронирование от службы в армии.

Впрочем работники военкоматов часто злоупотребляют своими полномочиями и из-за неосведомленности граждан выдают повестки забронированным людям, отправляют на прохождение ВВК и далее распределяют по воинским частям для несения службы.

Что делать, если вам пришла повестка, но есть бронь

В комментарии для Фактов ICTV адвокат адвокатского бюро Ивана Хомича Елена Воронкова пояснила, что сам факт отсрочки от работы не означает снятие человека с воинского учета или утрату им статуса военнообязанного.

По ее словам, важно четко разграничивать понятия отсрочки (или бронирования) и полного снятия с учета, ведь это разные юридические механизмы.

Бронирование фактически лишь временно ограничивает возможность мобилизации конкретного лица, но не отменяет его обязанностей перед государством в рамках законодательства о воинском учете.

Поэтому даже забронированные работники могут получать повестки и быть вызваны в территориальные центры комплектования.

Как отмечает адвокат, в таких случаях это не всегда означает мобилизацию — часто речь идет о:

уточнении персональных или учетных данных,

проверке информации,

обновлении документов.

Отдельным основанием также может быть направление на военно-медицинскую комиссию, в частности если лицо ранее имело статус ограниченно годного.

Кроме того, вызов может быть связан с выполнением других процедурных требований, предусмотренных действующим законодательством. Общий вывод заключается в том, что бронирование не освобождает человека от взаимодействия с системой воинского учета.

