Во Львове состоялся ЧекаFest 2.0 — благотворительный музыкально-образовательный фестиваль, посвященный памяти Героини Украины, боевого медика и общественного деятеля Ирины “Чеки” Цыбух.

Фестиваль провели накануне дня рождения Ирины — 1 июня ей могло бы исполниться 28 лет.

В этом году событие собрало почти 4 тыс. посетителей на территории Музея народной архитектуры и быта во Львове, известного как Шевченковский гай.

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ЧекаFest 2.0 — как прошел фестиваль

ЧекаFest 2.0 — это фестиваль о памяти как действии. О том, как украинцы и украинки могут превращать утрату в поддержку, общность, смыслы и конкретную помощь Силам обороны Украины.

— Для нас очень важно, чтобы память об Ире продолжала жить. Ведь всю свою сознательную жизнь она посвятила тому, чтобы продолжать память о других, спасать раненых и влиять на изменения в стране. Мы благодарны всем, кто уже второй год подряд присоединяется к фестивалю, ведь это возможность всем нам совместно продолжить усилия Иры по сохранению памяти обо всех, кто отдал жизнь за страну, — говорит Юрий Цыбух, брат Ирины.

Программа фестиваля состояла из нескольких пространств, каждое из которых было связано с идеями, ценностями и смыслами Ирины Цыбух.

На музыкальной сцене выступили ДахаБраха, Пиріг і Батіг, ЩукаРиба и Шепіт. Отдельной частью программы стал костер памяти и исполнение подругой и идейной основательницей фестиваля Мариной Круть песен из завещания Ирины Цыбух.

Идентичность как фокус-тема ЧекаFest 2.0

Образовательная часть ЧекаFest 2.0 была построена вокруг фокус-темы Поиск и формирование идентичности. Открыли образовательную сцену родные и друзья Ирины Цыбух, которые рассказали о ее пути, жизни, ценностях и деле, которое она продолжает через людей и сообщества.

В рамках программы Дарка Гирна говорила с общественным деятелем и правозащитником Иосифом Зисельсом о его опыте диссидентства, личного становления идентичности и многолетнем исследовании феномена коллективной идентичности.

— Идентичность — это то, что нас объединяет… Это оружие, а единство — это производная от идентичности, — отметил Иосиф Зисельс.

Соосновательница организации Вшануй Екатерина Даценко и ветеран и сооснователь ГО Принцип Маси Найем размышляли о том, как память влияет на человека и общество, а также как формируется опыт воина и гражданского человека во время войны.

Владимир Беглов пообщался с Ириной Старовойт о культуре не как декоративном элементе общественной жизни, а как ее фундаменте.

Важной частью фестиваля также стали Пространства памяти от ГО Вшануй и платформы памяти Мемориал — пространства, посвященные погибшим защитникам и защитницам Украины.

Ярмарка украинских мастеров, брендов и ветеранских бизнесов

Отдельной частью фестиваля стала ярмарка украинских брендов, мастеров и ветеранских бизнесов. На ней более 28 мастеров и мастериц представили керамику, украшения, аксессуары, изделия из дерева, текстиль, кожу, вышивку, декор, книги и другие вещи ручной работы.

Часть участников хорошо знакома тем, кто любит мастеров из Косова и традиционные ремесла, поэтому для посетителей фестиваля это была возможность почувствовать атмосферу живой украинской ярмарки прямо в Шевченковском гаю.

Также организаторы представили ветеранские бизнесы и инициативы, чтобы поддержать предпринимателей из ветеранского сообщества и познакомить гостей с их продуктами вживую.

Среди участников были как известные бренды, так и небольшие мастерские и личные инициативы, в частности Оля Юзвюк, мама погибшего военного Кости Юзвюка, которая создает изделия и передает вырученные средства на поддержку Сил обороны в память о сыне, издательство Мриелов, ҐWear — украинский бренд, основанный Юрием Руфом, The Sun of Ukraine — молодой бренд традиционных украшений ручной работы от Христины Паращевиной и другие. Все участники ярмарки передали 20% от прибыли на фестивальный сбор.

Сбор на НРК для 503 отдельного батальона морской пехоты

Фестиваль является благотворительным. Прибыль от продажи билетов, а также донаты от посетителей и бизнесов направят на закупку двух наземных роботизированных комплексов для 503 отдельного батальона морской пехоты, с которым Ирина работала во время ротаций.

Цель сбора — 1 800 000 грн. Сбор проходит совместно с фондом Повернись живим.

— Мы от громады Львова также присоединяемся к этому сбору и приобретем один такой комплекс. Спасибо всем, кто создает этот фестиваль и поддерживает сбор, — заявил во время фестиваля городской голова Львова Андрей Садовой.

Сейчас организаторы подводят итоги, поэтому вскоре объявят результаты на официальной странице в Instagram.

Деятельность Ирины “Чеки” Цыбух

Ирина Цыбух работала с темами политики памяти, мемориализации тех, кто отдал жизнь за Украину, реформы медиа и медиаграмотности.

С 2022 года она была боевым медиком добровольческого медицинского батальона Госпитальеры и спасала жизни на линии фронта.

29 мая 2024 года Ирина погибла во время ротации на Харьковском направлении. В феврале 2025 года ее посмертно удостоили звания Героиня Украины. ЧекаFest продолжает дело Ирины — через память, действие, сообщество и поддержку тех, кто сегодня защищает Украину.

Фестиваль создан семьей и друзьями Ирины Цыбух в 2025 году. В прошлом году ЧекаFest собрал около 3 тыс. посетителей.

Фото: Ольга Герасим, Дарина Пустовит

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