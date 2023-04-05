Борьба с коррупцией в вузах и инвентаризация имущества. Лисовой впервые рассказал о предстоящих изменениях

Апрель, 05 в 15:38

Недавно назначенный глава Министерства образования и науки Украины Оксен Лисовой сегодня выступил на публичной презентации Государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 годы от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Это первое выступление главы МОН после назначения.

Он отметил, что сейчас самой большой проблемой в украинском образовании является толерантность к коррупции в процессе обучения, особенно в высшем образовании, где распространена так называемая бытовая коррупция. Чтобы преодолеть ее, нам нужна прежде всего большая реформа высшего образования в Украине, подчеркнул министр.

— Смотрим в корень проблемы. Сегодня в высшее учебное заведение человек приходит за дипломом, а не за знаниями. Поэтому корень проблемы в реформе высшего образования в целом, трансформации его в инструмент получения знаний, квалификации. У нас риски бытовой коррупции в высшем образовании будут существенно снижены. Будут интегрированы элементы цифровизации — это приоритет, — рассказал Лисовой.

Он напомнил, что некоторые положительные изменения для минимизации взяточничества перед поступлением в вузы у нас уже успешно действуют. Это в частности ВНО, а на время военного положения — Национальный мультипредметный тест (НМТ).

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По его словам, обновленное министерство сейчас будет акцентировать на проверке действующих органов лицензирования, сертификации, также планируют навести порядок с имуществом, которое находится в управлении МОН и учебных заведений.

— Мы будем говорить об оперировании имуществом высших учебных заведений — более 60 тыс. объектов недвижимости в управлении Министерства образования, более 400 тыс. га земель в системе высшего образования. Я обращу внимание на то, как наши органы лицензирования работают — и Украинский центр оценивания качества образования, и НАОКВО (Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования), — подчеркнул министр образования.

Кроме этого, Лисовой анонсировал пересмотр некоторых функций, которые сейчас есть в Министерстве образования, в частности лицензирования, передачи их отдельным органам для формирования прозрачной модели, понятной для граждан.

Верховная Рада 21 марта назначила Оксена Лисового новым министром образования и науки.

Первое, что сделал Оксен Лисовой на новой должности — подал свою диссертацию на проверку в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования.

Фото: Оксен Лісовий