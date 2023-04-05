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Факти / Україна / Суспільство

Боротьба з корупцією у вишах та інвентаризація майна. Лісовий уперше розповів про майбутні зміни

Наталія Кулик, Журналістка Факти ICTV
Оксен Лісовий

Нещодавно призначений очільник Міністерства освіти та науки України Оксен Лісовий сьогодні виступив на публічній презентації Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки від Національного агентства з питань запобігання корупції. Це перший виступ голови МОН після призначення.

Він наголосив, що нині найбільшою проблемою в українській освіті є толерування корупції в процесі навчання, особливо у вищій освіті, де поширена так звана побутова корупція. Щоби подолати її, нам потрібна передусім велика реформа вищої освіти в Україні, зауважив міністр.

– Дивимося в корінь проблеми. Сьогодні у заклад вищої освіти людина приходить за дипломом, а не за знаннями. Тому корінь проблеми у реформі вищої освіти загалом, трансформації її в інструмент отримання знань, кваліфікації. У нас ризики побутової корупції у вищій освіті буде суттєво знижено. Будуть інтегровані елементи цифровізації – це пріоритет, – розповів Лісовий.

Він нагадав, що деякі позитивні зміни для мінімізації хабарництва перед вступом до ЗВО у нас вже успішно діють. Це зокрема ЗНО, а на час воєнного стану – Національний мультипредметний тест (НМТ).

Зараз дивляться

За його словами, оновлене міністерство зараз акцентуватиме на перевірці чинних органів ліцензування, сертифікації, а також планують навести лад із майном, яке перебуває в управлінні МОН і навчальних закладів.

– Ми будемо говорити про оперування майном закладів вищої освіти – понад 60 тис. об’єктів нерухомості в управлінні Міністерства освіти, понад 400 тис. га земель у системі вищої освіти. Я зверну увагу на те, як наші органи ліцензування працюють – і Український центр оцінювання якості освіти, і НАЗЯВО (Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти), – наголосив міністр.

Крім того, Лісовий анонсував перегляд деяких функцій, які зараз є в Міністерстві освіти, зокрема ліцензування, передання їх окремим органам для формування прозорої моделі, зрозумілої для громадян.

Верховна Рада 21 березня призначила Оксена Лісового новим міністром освіти і науки.

Перше, що зробив Оксен Лісовий на новій посаді – подав свою дисертацію на перевірку до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

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Фото: Оксен Лісовий

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