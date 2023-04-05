Квітень, 05 в 15:38

Нещодавно призначений очільник Міністерства освіти та науки України Оксен Лісовий сьогодні виступив на публічній презентації Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки від Національного агентства з питань запобігання корупції. Це перший виступ голови МОН після призначення.

Він наголосив, що нині найбільшою проблемою в українській освіті є толерування корупції в процесі навчання, особливо у вищій освіті, де поширена так звана побутова корупція. Щоби подолати її, нам потрібна передусім велика реформа вищої освіти в Україні, зауважив міністр.

– Дивимося в корінь проблеми. Сьогодні у заклад вищої освіти людина приходить за дипломом, а не за знаннями. Тому корінь проблеми у реформі вищої освіти загалом, трансформації її в інструмент отримання знань, кваліфікації. У нас ризики побутової корупції у вищій освіті буде суттєво знижено. Будуть інтегровані елементи цифровізації – це пріоритет, – розповів Лісовий.

Він нагадав, що деякі позитивні зміни для мінімізації хабарництва перед вступом до ЗВО у нас вже успішно діють. Це зокрема ЗНО, а на час воєнного стану – Національний мультипредметний тест (НМТ).

Зараз дивляться

За його словами, оновлене міністерство зараз акцентуватиме на перевірці чинних органів ліцензування, сертифікації, а також планують навести лад із майном, яке перебуває в управлінні МОН і навчальних закладів.

– Ми будемо говорити про оперування майном закладів вищої освіти – понад 60 тис. об’єктів нерухомості в управлінні Міністерства освіти, понад 400 тис. га земель у системі вищої освіти. Я зверну увагу на те, як наші органи ліцензування працюють – і Український центр оцінювання якості освіти, і НАЗЯВО (Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти), – наголосив міністр.

Крім того, Лісовий анонсував перегляд деяких функцій, які зараз є в Міністерстві освіти, зокрема ліцензування, передання їх окремим органам для формування прозорої моделі, зрозумілої для громадян.

Верховна Рада 21 березня призначила Оксена Лісового новим міністром освіти і науки.

Перше, що зробив Оксен Лісовий на новій посаді – подав свою дисертацію на перевірку до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Фото: Оксен Лісовий