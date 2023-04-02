Система образования должна формировать у украинцев историческую память на эмоциональном уровне — Лисовой
Система образования Украины должна формировать у молодого поколения историческую память на эмоциональном уровне.
Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовой, комментируя геноцид на Киевщине, который совершали российские оккупанты.
Он отметил, что искаженное “исторической наукой” прошлое гарантирует те события, которые происходили весной прошлого года и происходят сейчас на оккупированных территориях.
— Недостаточно знать цифры, факты и последовательность событий — важно формировать у молодого гражданина историческую память на эмоциональном уровне. Это боль, но она является частью нашей истории и, не чувствуя эмоциональной связи с предыдущими поколениями, не разделяя боли трагедий и триумфа побед предыдущих поколений — нацией не станешь, — написал он.
Лисовой указал на необходимость тщательно и внимательно относиться к научным исследованиям проблематики геноцидов.
По его словам, важно не допускать поспешности, манипуляций или искажений и придерживаться самых высоких стандартов научной дискуссии и очень взвешенно обнародовать результаты исследований.
В то же время предпосылкой этому должно стать расследование и наказание всей вертикали преступников, своих и иностранных.
— Без малейшей лояльности. Без сроков давности. Без оглядки на то, кем являются сейчас их потомки, — подчеркнул он.
Фото: Оксен Лисовой
Источник: Оксен Лисовой