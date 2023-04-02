Апрель, 02 в 17:24

Система образования Украины должна формировать у молодого поколения историческую память на эмоциональном уровне.

Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовой, комментируя геноцид на Киевщине, который совершали российские оккупанты.

Он отметил, что искаженное “исторической наукой” прошлое гарантирует те события, которые происходили весной прошлого года и происходят сейчас на оккупированных территориях.

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— Недостаточно знать цифры, факты и последовательность событий — важно формировать у молодого гражданина историческую память на эмоциональном уровне. Это боль, но она является частью нашей истории и, не чувствуя эмоциональной связи с предыдущими поколениями, не разделяя боли трагедий и триумфа побед предыдущих поколений — нацией не станешь, — написал он.

Лисовой указал на необходимость тщательно и внимательно относиться к научным исследованиям проблематики геноцидов.

По его словам, важно не допускать поспешности, манипуляций или искажений и придерживаться самых высоких стандартов научной дискуссии и очень взвешенно обнародовать результаты исследований.

В то же время предпосылкой этому должно стать расследование и наказание всей вертикали преступников, своих и иностранных.

— Без малейшей лояльности. Без сроков давности. Без оглядки на то, кем являются сейчас их потомки, — подчеркнул он.

Фото: Оксен Лисовой

Источник: Оксен Лисовой