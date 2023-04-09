Калибров не так много: Гуменюк о возможных действиях РФ после штормов в море
Российские войска находятся в пунктах базирования, однако они всегда готовы к новым боевым дежурствам, привлекая как надводные, так и подводные ракетоносители.
Об этом рассказала спикер Сил обороны Юг Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона Единые новости, комментируя дальнейшие действия армии РФ с прекращением штормов на море.
— Вполне вероятно повышение такой активности. И мы его наблюдаем. Они готовы к выходу, то есть находятся в пунктах базирования, но могут материализоваться на боевом дежурстве за два-три часа и надводные, и подводные ракетоносители.
По словам Гуменюк, российским войскам не хватает ракетного вооружения, поскольку его не так просто восстановить.
— Частично они снаряжены, но все же недостаток ракет существенно указывается на той активности, на той интенсивности применения, которые, вероятно, относительно морских ракетных носителей. Калибров не так много, восстановить их не так просто, а подтянуть силы почти невозможно, поскольку все пути под огневым контролем.