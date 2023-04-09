Калибров не так много: Гуменюк о возможных действиях РФ после штормов в море

Апрель, 08 в 23:45

Российские войска находятся в пунктах базирования, однако они всегда готовы к новым боевым дежурствам, привлекая как надводные, так и подводные ракетоносители.

Об этом рассказала спикер Сил обороны Юг Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона Единые новости, комментируя дальнейшие действия армии РФ с прекращением штормов на море.

— Вполне вероятно повышение такой активности. И мы его наблюдаем. Они готовы к выходу, то есть находятся в пунктах базирования, но могут материализоваться на боевом дежурстве за два-три часа и надводные, и подводные ракетоносители.

По словам Гуменюк, российским войскам не хватает ракетного вооружения, поскольку его не так просто восстановить.

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