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Факти / Україна / Суспільство

Калібрів не так багато: Гуменюк про можливі дії РФ після штормів у морі

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Чорне море, Одеса
Фото: Depositphotos

Російські війська перебувають у пунктах базування, проте вони завжди готові до нових бойових чергувань, залучаючи як надводні, так і підводні ракетоносії.

Про це розповіла речниця Сил оборони Південь Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини, коментуючи подальші дії армії РФ з припиненням штормів на морі.

– Цілком ймовірно підвищення такої активності. І ми його спостерігаємо. Вони готові до виходу, тобто перебувають у пунктах базування, але можуть матеріалізуватися на бойовому чергуванні за дві-три години й надводні, і підводні ракетоносії.

За словами Гуменюк, російським військам не вистачає ракетного озброєння, оскільки його не так просто відновити.

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– Частково вони споряджені, але все ж таки нестача ракет суттєво вказується на тій активності, на тій інтенсивності застосування, які, ймовірно, відносно морських ракетних носіїв. Калібрів не так багато, відновити їх не так просто, а підтягнути сили майже неможливо, оскільки всі шляхи під вогневим контролем.

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