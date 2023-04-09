Калібрів не так багато: Гуменюк про можливі дії РФ після штормів у морі
Російські війська перебувають у пунктах базування, проте вони завжди готові до нових бойових чергувань, залучаючи як надводні, так і підводні ракетоносії.
Про це розповіла речниця Сил оборони Південь Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини, коментуючи подальші дії армії РФ з припиненням штормів на морі.
– Цілком ймовірно підвищення такої активності. І ми його спостерігаємо. Вони готові до виходу, тобто перебувають у пунктах базування, але можуть матеріалізуватися на бойовому чергуванні за дві-три години й надводні, і підводні ракетоносії.
За словами Гуменюк, російським військам не вистачає ракетного озброєння, оскільки його не так просто відновити.
– Частково вони споряджені, але все ж таки нестача ракет суттєво вказується на тій активності, на тій інтенсивності застосування, які, ймовірно, відносно морських ракетних носіїв. Калібрів не так багато, відновити їх не так просто, а підтягнути сили майже неможливо, оскільки всі шляхи під вогневим контролем.