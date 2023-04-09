Калібрів не так багато: Гуменюк про можливі дії РФ після штормів у морі

Квітень, 08 в 23:45

Російські війська перебувають у пунктах базування, проте вони завжди готові до нових бойових чергувань, залучаючи як надводні, так і підводні ракетоносії.

Про це розповіла речниця Сил оборони Південь Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини, коментуючи подальші дії армії РФ з припиненням штормів на морі.

– Цілком ймовірно підвищення такої активності. І ми його спостерігаємо. Вони готові до виходу, тобто перебувають у пунктах базування, але можуть матеріалізуватися на бойовому чергуванні за дві-три години й надводні, і підводні ракетоносії.

За словами Гуменюк, російським військам не вистачає ракетного озброєння, оскільки його не так просто відновити.

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