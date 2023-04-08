З України до Молдови намагалися вивезти ковчег з мощами 80-ти святих – ДПСУ
Українські прикордонники запобігли спробі вивезення до Молдови ковчега з мощами 80-ти святих, а також іншого церковного начиння.
Про це поінформували в Державній прикордонній службі України.
Інцидент трапився в пункті пропуску Табаки (Одеська область).
Під час огляду кабіни вантажного автомобіля Volvo прикордонники Ізмаїльського загону разом із митниками знайшли церковні предмети, які можуть мати культурно-історичну цінність. Їх намагався вивезти з України громадянин Молдови за дорученням “товариша з Одеси”.
Йдеться про ковчег із мощами 80-ти святих, ікону та храмовий аналой (чотирикутний вкритий тканиною столик, який використовується під час богослужінь).
– Громадянин Молдови за дорученням свого товариша з Одеси мав перевезти усі предмети через кордон та доставити до храму Покрова Пресвятої Богородиці в місто Вулканешти, начебто на свята, – зазначили в ДПСУ.
Ковчег (скриньку для зберігання релігійних реліквій) перевозили недбало, що призвело до випадіння мощовиків із останками святих зі своїх місць.
Прикордонники повідомили про факт виявлення злочину, передбаченого ст. 201 Кримінального кодексу (контрабанда) поліцейським та Службі безпеки України.
Відкрито кримінальне провадження. Церковні предмети вилучені.
Минулого року житель Туреччини намагався вивезти з України 12,8 кг замаскованого бурштину. Його вклали у плити, обрамлені дерев’яними рамками, покрили фарбою та обгорнули поліетиленовою плівкою.