Квітень, 08 в 15:57

Українські прикордонники запобігли спробі вивезення до Молдови ковчега з мощами 80-ти святих, а також іншого церковного начиння.

Про це поінформували в Державній прикордонній службі України.

Інцидент трапився в пункті пропуску Табаки (Одеська область).

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Під час огляду кабіни вантажного автомобіля Volvo прикордонники Ізмаїльського загону разом із митниками знайшли церковні предмети, які можуть мати культурно-історичну цінність. Їх намагався вивезти з України громадянин Молдови за дорученням “товариша з Одеси”.

Йдеться про ковчег із мощами 80-ти святих, ікону та храмовий аналой (чотирикутний вкритий тканиною столик, який використовується під час богослужінь).

– Громадянин Молдови за дорученням свого товариша з Одеси мав перевезти усі предмети через кордон та доставити до храму Покрова Пресвятої Богородиці в місто Вулканешти, начебто на свята, – зазначили в ДПСУ.

Ковчег (скриньку для зберігання релігійних реліквій) перевозили недбало, що призвело до випадіння мощовиків із останками святих зі своїх місць.

З України до Молдови намагалися вивезти ковчег з мощами 80-ти святих – ДПСУ / 6 фотографий

Прикордонники повідомили про факт виявлення злочину, передбаченого ст. 201 Кримінального кодексу (контрабанда) поліцейським та Службі безпеки України.

Відкрито кримінальне провадження. Церковні предмети вилучені.

Минулого року житель Туреччини намагався вивезти з України 12,8 кг замаскованого бурштину. Його вклали у плити, обрамлені дерев’яними рамками, покрили фарбою та обгорнули поліетиленовою плівкою.