Українські військові знищили рідкісну російську станцію Реп’яшок – з’явилося відео
Українські військові знищили рідкісну російську радіолокаційну станцію виявлення безпілотників Реп’яшок точним ударом з гаубиці М777.
Про це повідомляє Оперативне командування Північ. У повідомленні йдеться, що ціль вдалося знищили прицільним пострілом.
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– Знищено рідкісний Реп’яшок! Розвідники 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького виявили ворожий РЛС Реп’яшок і надали координати сусідам з 45 окремої артилерійської бригади. Точний постріл М777 – і ціль знищено, – зазначають в ОК Північ.
РЛС Реп’яшок – це російська радіолокаційна станція виявлення безпілотників, яка перебуває на озброєнні в окупантів з 2022 року. За даними на січень 2023 року, росіяни створили лише 11 таких станцій.