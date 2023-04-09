Українські військові знищили рідкісну російську станцію Реп’яшок – з’явилося відео

Квітень, 09 в 18:20

Українські військові знищили рідкісну російську радіолокаційну станцію виявлення безпілотників Реп’яшок точним ударом з гаубиці М777.

Про це повідомляє Оперативне командування Північ. У повідомленні йдеться, що ціль вдалося знищили прицільним пострілом.

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– Знищено рідкісний Реп’яшок! Розвідники 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького виявили ворожий РЛС Реп’яшок і надали координати сусідам з 45 окремої артилерійської бригади. Точний постріл М777 – і ціль знищено, – зазначають в ОК Північ.

РЛС Реп’яшок – це російська радіолокаційна станція виявлення безпілотників, яка перебуває на озброєнні в окупантів з 2022 року. За даними на січень 2023 року, росіяни створили лише 11 таких станцій.