В преддверии тридцатилетия в должности ректора Университета культуры Михаил Поплавский решил уйти из занимаемого поста

Апрель, 10 в 14:53

Михаил Поплавский заявил о готовности уйти с должности ректора Университета культуры.

21 апреля исполняется 30 лет, как ректор возглавляет легендарный Университет культуры.

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В канун юбилейной даты – 30 лет, как Михаил Поплавский возглавил Киевский университет культуры – ректор удивил неожиданным заявлением. Он объявил в соцсетях, что хочет уйти с должности и передать полномочия молодому преемнику. А сам готов быть главой Ученого совета, помогать и вместе с командой реализовывать всеобщую мечту – развивать мощный Университет будущего, воспитывать талантливых украинцев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail)

Михаил Михайлович в очередной раз отмечает, что нет ничего невозможного, и доказывает это на собственном примере.

— Чтобы стать успешным, нужно вложить в дело всю душу и сердце, выложиться по максимуму для достижения цели. Благодаря этой простой истине состоялся Поплавский! – акцентировал ректор.

Юбиляр без лишней скромности говорит, что сделал, по правде сказать, многое, но важно своевременно уйти со сцены и лучше под аплодисменты. А аплодировать ему действительно есть за что.

Михаил Поплавский возглавил Университет культуры в 1993 году, став самым молодым ректором Украины. Тогда это был малоизвестный вуз с двумя факультетами. Поплавский своими нестандартными, креативными, даже эпатажными методами – чего только стоит его потрясающий проект Поющий ректор, – взбудоражил украинский шоу-бизнес, но главное – привлек внимание общественности к Университету культуры.

За тридцать лет ректорства Михаил Поплавский превратил его в одно из лучших заведений высшего образования культуры и искусств в стране. Он создал бренд Михаил Поплавский и капитализировал его.

В настоящее время в университете работает восемь мощных факультетов. Обучение студентов проходит в инновационных лабораториях, современных учебных аудиториях, оснащенных новейшим мультимедийным оборудованием на престижных факультетах: PR, журналистики и кибербезопасности; гостинично-ресторанного и туристического бизнеса; кино и телевидения; хореографического искусства; дизайна и рекламы; ивент-менеджмента и шоу-бизнеса; театра, кино и эстрады; музыкального искусства.

Вопреки войне Поплавский настойчиво и неустанно развивает университет. 2023-ий ректор провозгласил в КНУКиИ годом инноваций, среди них: внедрение модернизированных образовательных программ, диджитализация образовательного процесса – Университет в смартфоне, создание базы видеолекций, автоматизация Университета культуры через SRM-систему, запуск метавселенной и VR-образования.

В Университете культуры создали несколько новых образовательных лабораторий, в частности, лабораторию VR-образования с дополненной реальностью, открыли высокотехнологичный съемочный павильон, лабораторию Space-Studio ПоплавОК. Это новое креативное пространство дает возможность студентам реализовывать разнообразные проекты и воплощать любые смелые творческие идеи.

— Университет культуры сегодня – это перспективные специальности, акцент на профессионально-практическом блоке обучения, звездные преподаватели-практики, мастера высокого класса, инновационные технологии, агрессивный информационно-коммуникационный медиаменеджмент! – утверждает ректор.

Уже второй год Университет культуры остается флагманом украинского образовательного процесса. По версии ресурса Освіта.ua вуз занимает первое место в Топ-10 рейтинга Лучшие заведения высшего образования культуры и искусств Украины.

Кроме того, вуз уверенно приобретает популярность и за пределами Украины. Университет работает по образовательной программе Двойной диплом: украинский и европейский. Сотрудничает с многими зарубежными ЗВО стран ЕС: Германии, Италии, Испании, Чехии, Литвы, Латвии, Венгрии, Польши и других.

Поляки сняли о Поплавском документальный фильм, в котором показали его как многогранную, глубокую личность: эффективного менеджера, инновационного ректора, креативного современного педагога и великого патриота Украины, который своими поступками, творчеством, проектами пропагандирует национальную идею.

Эта работа получила высокую оценку и в Украине. Третий президент Украины Виктор Ющенко в фильме сказал:

— Нация начинается с языка и культуры. Михаил Михайлович делает уникальную национальную работу, он объединяет украинцев: мы все одного рода, у нас есть свой язык, своя память, свои герои, своя культура, своя церковь. Я очень уважаю то, что он проводит исключительно национальную политику. Мне нравится эта политика, потому что она апеллирует к людям, которые 20-30 лет назад так себя не чувствовали, как граждане, как люди с обязательством, которые должны работать на свою нацию, на свою страну.

В свою очередь Михаил Поплавский говорит, что вся его энергия, его проекты, ежедневный труд направлены на популяризацию всего украинского как в стране, так и далеко за ее пределами.

— Я хочу, чтобы через песню, через танец, через культуру, через духовность, через ментальность Европа лучше понимала, что мы Украина, что мы искренний великий народ, который идет с открытым сердцем и душой в Европу. И сегодня будущее Украины в большой европейской семье, – подчеркивает Михаил Поплавский.

Фото: Instagram Михаила Поплавского (@poplavskiy_michail)