Смоленская катастрофа. Зеленский почтил память погибшего президента Польши Леха Качиньского

Апрель, 10 в 12:25

В понедельник, 10 апреля, президент Украины Владимир Зеленский почтил память президента Польши Леха Качиньского и других членов делегации, которые погибли в авиакатастрофе в Смоленске 13 лет назад.

Соответствующее сообщение он написал на своей странице в Twitter.

– Сегодня, в 13-ю годовщину Смоленской катастрофы, мы объединяемся в скорби с польским народом и чтим память президента Польши Леха Качиньского, его жены и всех, кто погиб во имя служения родине. Вечная память, – написал он.

Напомним, 10 апреля 2010 года польская делегация должна была принять участие в 70-летии Катынской трагедии. Однако президентский Ту-154М с Лехом Качиньским и польскими чиновниками не долетел до военного аэродрома под Смоленском.

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Самолет потерпел крушение во время захода на посадку на аэродром Смоленск-Северный. Тогда погибли все 96 человек, находившихся на борту: президентская чета, руководители всех родов войск, начальник генштаба, представители Сейма и Сената, а также общественные и религиозные деятели.

В конце ноября 2016 года прокуратура Польши начала повторное масштабное расследование катастрофы, заявив об эксгумации тел 83-х жертв (в частности, президента Леха Качиньского и его жены).

Подробнее о том, как разворачивались события в 2010 году, и о том, что могло стать причиной авиакатастрофы, читайте в материале Фактов ICTV.