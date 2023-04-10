Смоленська катастрофа. Зеленський вшанував пам’ять загиблого президента Польщі Леха Качинського

Квітень, 10 в 12:25

У понеділок, 10 квітня, президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять президента Польщі Леха Качинського та інших членів делегації, які загинули в авіакатастрофі у Смоленську 13 років тому.

Відповідне повідомлення він написав на своїй сторінці у Twitter.

– Сьогодні, у 13-ті роковини Смоленської катастрофи, ми об’єднуємося у скорботі з польським народом і вшановуємо пам’ять президента Польщі Леха Качинського, його дружини та всіх, хто загинув в ім’я служіння батьківщині. Вічна пам’ять, – написав він.

Нагадаємо, 10 квітня 2010 року польська делегація мала взяти участь у 70-літті Катинської трагедії. Однак президентський Ту-154М з Лехом Качиньським та польськими високопосадовцями не долетів до військового аеродрому під Смоленськом.

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Літак зазнав аварії під час заходу на посадку на аеродром Смоленськ-Північний. Тоді загинули всі 96 осіб, які перебували на борту: президентське подружжя, керівники усіх родів військ, начальник генштабу, представники Сейму і Сенату, а також громадські та релігійні діячі.

Наприкінці листопада 2016 року прокуратура Польщі почала повторне масштабне розслідування катастрофи, заявивши про ексгумацію тіл 83-х жертв (зокрема, президента Леха Качиньського і його дружини).

Детальніше про те, як розгорталися події у 2010 році, і про те, що могло стати причиною авіакатастрофи, читайте в матеріалі Фактів ICTV.