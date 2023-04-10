Квітень, 10 в 14:50

У квітні в Україні завершується опалювальний сезон. Тож настав час розрахунку субсидій на неопалювальний період. Для більшості громадян їх перепризначать автоматично, проте є ті, кому потрібно подавати заяву на отримання субсидії.

Детальні роз’яснення щодо цього оприлюднив Пенсійний фонд України.

Житлову субсидію на оплату “комуналки” зазвичай розраховують у квітні та жовтні, враховуючи тривалість опалювального сезону (період з 16 жовтня по 15 квітня). Йдеться про послуги з теплопостачання, постачання та розподілу природного газу та електроенергії.

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Житлові субсидії та пільги на неопалювальний сезон будуть розраховані на період з 1 травня по 30 вересня. З травня вони будуть автоматично перепризначені для більшості громадян, які отримували субсидію під час опалювального періоду (на підставі інформації Пенсійного фонду).

Якщо ж змінилися дані про майновий стан чи склад родини одержувачів субсидій, то вони мають повідомити про це до органу ПФУ протягом 30 днів.

Однак є категорії громадян, які повинні обов’язково звернутися із заявою, якщо хочуть отримати субсидію.

Хто має подати заяву та декларацію

Подавати заяву на житлову субсидію потрібно в таких випадках:

якщо в складі домогосподарства є внутрішні переселенці (ВПО – внутрішньо переміщені особи);

члени домогосподарства орендують житло та сплачують комунальні послуги;

кількість людей, які фактично проживають у домогосподарстві, менша, ніж кількість зареєстрованих;

якщо домогосподарство звертається за призначенням субсидії на купівлю твердого та рідкого пічного побутового палива, скрапленого газу.

Крім того, виключно на підставі особистого звернення надається субсидія, якщо в опалювальний сезон розмір плати за “комуналку”, внеску на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком не перевищував обсягу обов’язкового відсотка платежу. Тобто субсидію було призначено 0,00 грн.

Представники таких домогосподарств у зручний спосіб мають подати до органів ПФУ нові заяву та декларацію на призначення субсидії на неопалювальний сезон.

Якщо заява надійшла протягом двох місяців від початку неопалювального сезону, житлову субсидію призначать з початку такого сезону. В такому разі для її розрахунку враховується середньомісячний сукупний дохід за III і IV квартали 2022 календарного року.

А пенсійну виплату при розрахунку субсидії враховуватимуть у розмірі пенсії, нарахованої за березень 2023 року.

Як подати документи на субсидію

Документи на призначення житлових субсидій та пільг потрібно подати до органів Пенсійного фонду. Для цього є кілька способів, і кожен може обрати зручний для себе:

особисто звернутися до сервісного центру ПФУ;

надіслати поштою на адресу органу ПФУ;

надіслати онлайн, через вебпортал електронних послуг ПФУ або ж чи мобільний застосунок Пенсійний фонд.

Також можна подавати документи уповноваженим особам виконавчого органу сільської, селищної, міської ради територіальних громад; до центрів надання адміністративних послуг; через портал Дія.