Служба безопасности Украины накануне Пасхи призвала граждан избегать массовых собраний и придерживаться рекомендаций в сфере безопасности из-за угрозы вражеских провокаций.

Как отметили в пресс-службе СБУ, враг, терпя поражение на поле боя, пытается устроить провокации, чтобы расшатать единство общества в Украине изнутри.

– Для этого РФ пытается применять разнообразные инструменты и, среди прочего, уделяет особое внимание религиозной тематике… Поэтому важны бдительность, осмотрительность и слаженность действий каждого из нас, — подчеркивается в сообщении.

СБУ призвала граждан накануне Пасхи:

ограничить посещение массовых мероприятий, независимо от того, под какими лозунгами они организованы;

не поддаваться на провокации или подстрекательство к незаконным действиям;

не нарушать комендантский час, установленный для каждого региона Украины;

не игнорировать воздушную тревогу, идти в укрытие;

не задерживаться в храмах во время освящения Пасхальной корзины без надобности;

сообщать правоохранителям о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации или представлять угрозу.

В СБУ напомнили о наличии специальной горячей линии 0-800-501-482, а также электронной почты: callcenter@ssu.gov.ua. Информация, поступающая через телефон доверия СБУ, конфиденциальна и будет тщательно проверяться.

В СБУ заверили, что прилагают максимум усилий для нейтрализации влияния врага на церковную среду, чтобы “не дать РФ минимальной возможности использовать религиозный вопрос для достижения собственных целей”.

Как известно, это уже будет вторая Пасха, которую украинцы будут отмечать в условиях военного положения.

В Киеве во время празднования будут усилены меры безопасности. Национальная полиция привлечет более 1 тыс. правоохранителей и около 120 представителей добровольческих формирований территориальных общин для поддержания правопорядка. Будет происходить патрулирование мест проведения богослужений с целью недопущения провокаций.

Источник : СБУ

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