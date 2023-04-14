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Суспільство
Юлія Соколова, редакторка стрічки

СБУ перед Великоднем закликала не відвідувати масові зібрання та уникати провокацій

Великдень
Фото: УНІАН

Служба безпеки України напередодні Великодня закликала громадян уникати масових зібрань та дотримуватися безпекових рекомендацій через загрозу ворожих провокацій.

Як зазначили в пресслужбі СБУ, ворог, зазнаючи поразки на полі бою, намагається влаштувати провокації, щоб розхитати єдність суспільства в Україні зсередини.

– Для цього РФ намагається застосовувати різноманітні інструменти та, серед іншого, приділяє особливу увагу релігійній тематиці… Тому наразі важливі пильність, обачність та злагодженість дій кожного з нас, – наголошується в повідомленні.

СБУ закликала громадян напередодні Великодня:

  • обмежити відвідування масових заходів, незалежно від того, під якими гаслами вони організовані;
  • не піддаватися на провокації або ж підбурювання до незаконних дій;
  • не порушувати комендантську годину, встановлену для кожного регіону України;
  • не ігнорувати повітряну тривогу, йти в укриття;
  • не затримуватися в храмах під час освячення Великоднього кошика без потреби;
  • повідомляти правоохоронцям про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації або ж становити загрозу.

В СБУ нагадали про наявність спеціальної гарячої лінії 0-800-501-482, а також електронної пошти: callcenter@ssu.gov.ua. Інформація, що надходить через телефон довіри СБУ, є конфіденційною і буде ретельно перевірятися.

В СБУ запевнили, що докладають максимум зусиль для нейтралізації впливу ворога на церковне середовище, щоб “не дати РФ бодай мінімальної можливості використати релігійне питання для досягнення власних цілей”.

Як відомо, це вже буде другий Великдень, який українці відзначатимуть в умовах воєнного стану.

У Києві під час святкування буде посилено заходи безпеки . Національна поліція залучить понад 1 тис. правоохоронців та близько 120 представників добровольчих формувань територіальних громад для підтримання правопорядку. Відбуватиметься патрулювання місць проведення богослужінь з метою недопущення провокацій.

Джерело: СБУ
Війна в Україні, Великдень, СБУ
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Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.

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