В Украине рассматривается вопрос о возможном повышении тарифов на электричество для потребителей. Есть несколько вариантов.

Об этом рассказал руководитель Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Константин Ущаповский в эфире телемарафона Єдині новини.

Он сообщил, что вопросом пересмотра тарифов на электроэнергию для населения занимается правительство.

– Рассматривается несколько вариантов установления новых тарифов на электроэнергию. Среди вариантов есть: 2,40 грн и 2,80 грн за 1 кВт/ч, — отметил Ущаповский.

Он подчеркнул, что главной задачей при этом является защита уязвимых категорий граждан. Это могут решить через программы целевой социальной защиты.

Ущаповский уточнил, что вопрос пересмотра тарифов для населения пока открыт, то есть какое-то решение еще не принято.

А потребность в возможном увеличении тарифов возникла из-за большой стоимости восстановления энергетической инфраструктуры, поврежденной от ракетных атак РФ.

Глава НКРЭКУ объяснил, что после обстрелов энергетики применяли временные схемы подачи электроэнергии для потребителей.

– Для обеспечения прохождения нового отопительного сезона такие схемы невозможны, — заявил глава НКРЭКУ.

Как известно, Кабинет министров решил не повышать тарифы на электроэнергию для населения до 30 апреля этого года. Граждане платят 1,44 грн за киловатт при потреблении до 250 кВт/ч в месяц. Если месячный объем превысил 250 кВт/ч, нужно платить 1,68 грн за киловатт.

Что будет дальше с тарифами на электроэнергию, пока неизвестно. Министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что вопрос еще обсуждается, и единого мнения по поводу необходимости установления новых тарифов еще нет.

Источник: НКРЭКУ

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