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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Зростання тарифів на електрику: регулятор озвучив два можливі варіанти

електроенергія
Фото: Unsplash

В Україні розглядається можливе підвищення тарифів на електрику для побутових споживачів. Є кілька варіантів.

Про це розповів керівник Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, Костянтин Ущаповський в ефірі телемарафону Єдині новини.

Він повідомив, що переглядом тарифів на електроенергію для населення займається уряд.

– Розглядається декілька варіантів встановлення нових тарифів на електроенергію. Серед варіантів є такі: 2,40 грн та 2,80 грн за 1 кВт/год, – зазначив Ущаповський.

Він наголосив, що головним завданням при цьому є захист вразливих категорій громадян. Це можуть вирішити через програми цільового соціального захисту.

Ущаповський уточнив, що перегляд тарифів для населення наразі є відкритий, тобто якесь рішення ще не ухвалено.

А потреба в можливому збільшенні тарифів виникла через велику вартість відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої від ракетних атак РФ.

Голова НКРЕКП пояснив, що після обстрілів енергосистеми застосовували тимчасові схеми подання електроенергії для споживачів.

– Для забезпечення проходження нового опалювального сезону такі схеми є неможливими, – заявив голова НКРЕКП.

Як відомо, Кабінет міністрів вирішив не підвищувати тарифи на електроенергію для населення до 30 квітня цього року. Громадяни платять 1,44 грн за кіловат за умови споживання до 250 кВт/год на місяць. Якщо місячний обсяг перевищив 250 кВт/год, потрібно платити 1,68 грн за кіловат.

Що буде далі з тарифами на електроенергію, наразі невідомо. Міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що питання ще обговорюється і єдиної думки щодо необхідності встановлення нових тарифів поки немає.

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Джерело: НКРЕКП

електроенергія, Кабінет міністрів, НКРЕКП, Тарифи
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