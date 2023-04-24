На накопительную пенсию в Украине нужно будет отчислять до 10% от заработка. Часть средств будет вносить работодатель, но без взносов работника невозможно накопить достаточное количество средств.

Об этом рассказала министр социальной политики Украины Оксана Жолнович в эфире телемарафона Єдині новини.

По ее словам, законопроектом о накопительных пенсиях предусмотрено, что взносы будут платить и работодатель, и работник. На старте пенсионной реформы обязательная уплата предусмотрена только для работодателей, а работник сможет делать взносы добровольно.

– Средний взнос, который покрывал бы все расходы и “сохранял” средства в их эквиваленте для человека – это по меньшей мере 7-10%. Мы предполагаем до 3% обязательных с работодателя. Этого маловато. Очевидно, что сам работник должен приобщаться своими средствами, чтобы его вклад был оптимальным и затем с этого можно было извлечь выгоду, — подчеркнула Жолнович.

Она объяснила, что принятие законопроекта в Верховной Раде не означает, что сразу начнется отчисление средств. Для полноценного запуска накопительных пенсий нужно будет создать государственный накопительный банк.

В дальнейшем в систему зайдут и негосударственные банки. Так что у людей будет выбор, куда вкладывать свои средства.

Жолнович уточнила, что запуск пенсионной реформы будет продолжаться не менее года после принятия законопроекта.

– Нужно построить цифровые системы сбора и администрирования (средств. — Ред.), чтобы это было дешевле и быстрее для каждого человека, чтобы он видел движение средств. И на это нужно время – как минимум год, чтобы полноценно это запустить.

Следовательно, само принятие закона и старт его исполнения не означает, что сразу начнут собирать средства. Сначала нужно совершить подготовительные действия, — заявила Жолнович.

Следует отметить, что законопроект об обязательном накопительном пенсионном обеспечении (№9212) был зарегистрирован в парламенте 17 апреля. В настоящее время он прорабатывается в комитете.

Документ предусматривает установление обязательного участия в системе накопительных пенсий всех категорий лиц, работающих до достижения ими 55 лет. Для работодателей предлагается установить уплату 1% в 2023 году, 1,5% – в 2024 году, 2% – в 2025 году от размера заработной платы работников. Государство же будет софинансировать такие взносы на паритетных началах.

Источник : Минсоцполитики

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