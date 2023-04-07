Апрель, 07 в 17:38

Еще до начала полномасштабной войны активно обсуждалось введение пенсионной реформы. Все из-за демографической ситуации, которая за год войны только усложнилась. Поэтому возникает вопрос, что будет с пенсиями в Украине после завершения боевых действий.

Об этом говорится в материале Украинской службы BBC.

В Украине действует первый уровень пенсионной системы – солидарная система общеобязательного пенсионного страхования. Денежные средства, перечисленные предприятиями и застрахованными лицами в Пенсионный фонд Украины, выплачиваются в виде пенсий.

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Второй уровень пенсионной системы (накопительные пенсии), предусматривающий взносы граждан на индивидуальные пенсионные счета, до сих пор не введен.

Проблема заключается в соотношении количества работающих граждан, из зарплат которых перечисляются взносы в ПФУ, и пенсионеров.

И она во время войны только усложнилась, поскольку миллионы украинцев трудоспособного возраста с детьми уехали за границу, многие потеряли работу, а сотни тысяч мужчин сейчас защищают страну на фронте.

Влияние войны и пенсии

По данным Пенсионного фонда, на начало этого года в Украине насчитывалось 10,7 млн пенсионеров, из них 2,7 млн продолжали работать. При этом около двух третей граждан получали пенсию менее 4 тыс. грн.

Средняя пенсия после индексации с 1 марта составляет 5,2 тыс. грн (это около $142 по официальному курсу НБУ).

В то же время, сокращается количество работающих украинцев, которые своими взносами поддерживают выплату пенсий. По данным ВВС, сейчас их также около 10,7 млн.

По данным ООН, количество украинцев, выехавших в Европу с начала полномасштабной войны, достигло почти 8 млн человек. Это преимущественно женщины трудоспособного возраста и дети.

Как подчеркнул руководитель Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский, возможность выплаты пенсий после войны будет во многом зависеть от того, сколько из этих граждан вернутся домой.

– Если их не вернуть домой, то и так тяжелая демографическая ситуация в Украине перерастет в катастрофическую. От количества людей зависит, кому и какие Украина сможет платить пенсии, сколько и где (и для кого) восстанавливать школы и содержать университеты, – заявил он.

А по оценкам Института демографии и социологии НАН Украины, за границей сейчас могут находиться до 5 млн украинцев, включая тех, кто выехал еще до полномасштабной войны. Как отметила директор Института Элла Либанова, в Украине еще до войны происходила депопуляция (рождаемость была ниже, чем нужно для естественного воспроизводства населения), а теперь тем более.

По данным главы отдела качества жизни Института демографии Людмилы Черенько, до полномасштабной войны в Украине было около 15,7 млн работающих граждан и почти 11 млн пенсионеров. То есть на одного пенсионера приходилось примерно полтора работника (не учитывая зарплат в конвертах).

Насколько ситуация усугубилась, можно будет понять на основании переписи населения после войны. Ведь часть украинцев могут не вернуться, многие граждане погибли, другие получили ранения и стали нетрудоспособными. В связи с этим сократится количество граждан, которые могут платить взносы в ПФУ на содержание пенсионеров.

Что говорят в Кабмине

Заместитель министра социальной политики Дарья Марчак сообщила BBC, что значительная доля тех, кто сейчас платит единый социальный взнос (ЕСВ) в Пенсионный фонд, это военные и мобилизованные.

– В настоящее время уменьшение поступлений от граждан и неработающих предприятий компенсируется увеличением поступлений от военнослужащих, мобилизованных, получающих денежное обеспечение, — объяснила Марчак.

Однако после завершения войны “этот эффект пройдет”. Поэтому в Минсоцполитики признают, что предстоит решать вопрос о количестве работающих граждан.

По словам Марчак, демографические тенденции достаточно негативные, и есть основания полагать, что соотношение между работающими гражданами и пенсионерами будет ухудшаться. Поэтому существуют большие риски для функционирования солидарной пенсионной системы.

Замминистра обратила внимание и на такую серьезную проблему, как уменьшение коэффициента замещения пенсией заработной платы. Этот коэффициент демонстрирует, как пенсия соотносится со средней зарплатой, которую получал человек.

Согласно международным стандартам, коэффициент не может быть ниже 40%. В Украине же он составляет около 30% и продолжает падать из-за “негативных демографических тенденций”.

А в развитых странах Европы этот коэффициент может достигать 80-95% (т.е. пенсии практически равны средним зарплатам).

Какой выход предлагают

Как рассказала ВВС Дарья Марчак, вариантов немного, поскольку повышение пенсионного возраста или увеличение размера ЕСВ являются непопулярными шагами в условиях войны и падения доходов.

Лучшим вариантом в Кабмине считают внедрение обязательной накопительной пенсионной системы, которая могла бы “позволить людям увеличивать пенсию именно себе, а не кому-то, и повлиять на размер пенсий, который они будут получать”.

В правительстве отмечают, что солидарная пенсионная система при этом останется. Накопления позволят украинцам увеличить пенсионные выплаты.

– Она (накопительная система, — Ред.) не должна заменить солидарную пенсионную систему, она должна ее дополнять, — подчеркнула Марчак.

Сейчас на рассмотрении в парламенте есть законопроект, предусматривающий, что работодатели осуществляли бы обязательные взносы на пенсионные счета работников за счет снижения ЕСВ.

– Отчисления будут производиться за счет уменьшения размера ЕСВ, который платит работодатель за человека, а фактически человек платит со своей зарплаты. И государство софинансирует такой вклад, – рассказала Дарья Марчак.

Сейчас ЕСВ составляет 22%. Кабмин предлагает снизить его до 21%, а еще 1% будет доплачивать государство.

Марчак уточнила, что Верховная Рада не обязательно поддержит законопроект именно в таком виде. Однако принимать введение накопительных пенсий нужно уже сейчас, чтобы к концу войны Кабмин смог разработать необходимую нормативную базу.

Кроме того, в Кабмине предлагают стимулировать граждан платить ЕСВ с доходов, которые они сегодня не декларируют.

Исполнительный директор Центра социально-экономических исследований CASE Украина Дмитрий Боярчук в комментарии BBC выразил мнение, что предложенные правительством шаги вряд ли сработают во время и после войны. Однако Кабмину действительно придется провести разъяснение, что нынешняя солидарная пенсионная система не сможет обеспечить украинцам достойную поддержку в преклонном возрасте.

– Людям нужно объяснять, что государство гарантирует минимум, который зависит от того, как развита сама экономика. Экономика из неразвитой после войны не сможет прыгнуть сразу в страны первого мира. Демография тоже мгновенно не изменится. Поэтому выше минимального уровня государство прыгнуть не может, – объяснил Боярчук, комментируя пенсионные выплаты.

В Институте демографии считают, что будущее пенсионной системы и экономики будут определять три фактора: как долго будет длиться война; сколько украинцев вернется домой из-за границы; как быстро удастся восстановить или создать новые рабочие места.

Именно тогда станет понятно, будет ли из чего платить пенсии нынешним и будущим пенсионерам. Эксперты же советуют гражданам уже сейчас думать о собственных накоплениях.