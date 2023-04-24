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Юлія Соколова, редакторка стрічки

У Кабміні назвали відсоток зарплати, який треба відраховувати на накопичувальні пенсії

пенсія гроші
Фото: Depositphotos

На накопичувальну пенсію в Україні потрібно буде відраховувати до 10% від заробітку. Частину коштів вноситиме роботодавець, але без внесків працівника неможливо накопичити достатньо коштів.

Про це розповіла міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович в ефірі телемарафону Єдині новини.

За її словами, законопроєктом про накопичувальні пенсії передбачено, що внески сплачуватимуть і роботодавець, і працівник. На старті пенсійної реформи обов’язкова сплата передбачена тільки для роботодавців, а працівник зможе робити внески добровільно.

– Середній внесок, який би покривав усі видатки і “зберігав” кошти в їхньому еквіваленті для людини – це щонайменше 7-10%. Ми передбачаємо до 3% обов’язкових з роботодавця. Це трохи замало. Очевидно, що сам працівник має долучатися своїми коштами, щоб його внесок був оптимальним, і потім з цього можна було отримати вигоду, – наголосила Жолнович.

Вона пояснила, що ухвалення законопроєкту у Верховній Раді не означає, що одразу почнеться відрахування коштів. Для повноцінного запуску накопичувальних пенсій потрібно буде створити державний накопичувальний банк.

У подальшому в систему зайдуть і недержавні банки. Тож у людей буде вибір, куди вкладати свої кошти.

Жолнович уточнила, що запуск пенсійної реформи триватиме не менше року після ухвалення законопроєкту.

– Потрібно побудувати цифрові системи збору й адміністрування (коштів. – Ред.), щоб це було дешевше і швидше для кожної людини, щоб вона бачила рух коштів. І на це потрібен час – як мінімум рік, щоб повноцінно це запустити.

Отже, саме ухвалення закону i старт його виконання не означає, що зразу почнуть збирати кошти. Спочатку потрібно зробити підготовчі дії, – заявила Жолнович.

Варто зазначити, що законопроєкт про обов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення (№9212) було зареєстровано в парламенті 17 квітня. Зараз він опрацьовується в комітеті.

Документ передбачає встановлення обов’язкової участі у системі накопичувальних пенсій всіх категорій осіб, які працюють до досягнення ними 55 років. Для роботодавців пропонується встановити сплату 1% у 2023, 1,5% – у 2024, 2% – у 2025 роках від розміру заробітної плати працівників. Держава ж співфінансуватиме такі внески на паритетних засадах.

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Джерело: Мінсоцполітики
Міністерство соцполітики, Оксана Жолнович, Пенсії, Пенсійна реформа, Пенсіонери
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