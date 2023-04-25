Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
Насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы: на Закарпатье задержали мужчину
Общество
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Кабмин определил шесть населенных пунктов для проекта комплексного восстановления

Денис Шмигаль
Фото: Правительственный портал

Кабмин определил шесть населенных пунктов, где в рамках экспериментального проекта восстановление будет проходить комплексно и по новым принципам.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Отобранные населенные пункты: Бородянка и Мощун в Киевской области, Тростянец в Сумской области, Посад-Покровское в Херсонской области, Циркуны в Харьковской области и Ягодное в Черниговской области.

— Все эти населенные пункты подверглись страшным разрушениям. Теперь они будут восстанавливаться комплексно. Это означает, что будут восстанавливать не отдельные здания и сооружения, а все — с системным подходом, новым планированием и полной трансформацией этих населенных пунктов, — сказал глава правительства.

Он отметил, что реализация экспериментального проекта не означает, что восстановление не коснется других населенных пунктов.

По словам Шмыгаля, план быстрого восстановления на этот год имеет пять приоритетов, и одновременно это сотни различных проектов, сотни городов и поселков, где оно будет происходить одновременно.

Недавно Шмыгаль сообщил, что восстановление Украины начнется уже в 2023 году. По его словам, сейчас для соответствующих проектов Украина нуждается в более $14 млрд.

Читайте также
В Дії можно будет получить средства на ремонт жилья — тестирование єВідновлення стартует в мае
засідання Кабміну

Источник: Кабмин
Война в Украине, Денис Шмыгаль, Кабмин
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Управляемые авиационные бомбы: какие бывают, особенности применения и дальность поражения
КАБ УПАБ-1500Б
Швеция высылает пятерых российских дипломатов – глава МИД
Тобіас Біллстрьом
Кабмин продлил льготные цены на электроэнергию: Шмыгаль уточнил сроки
лампочки
На Востоке Украины враг усилил артудары и изменил тактику в воздухе – ВСУ
Кабмин определил шесть населенных пунктов для проекта комплексного восстановления
Утечка документов США: новое наступление из Беларуси – дезинформация Генштаба ВС РФ
Кабмин определил шесть населенных пунктов для проекта комплексного восстановления
Видео
Общество
Лисовый назвал список дисциплин, которые точно останутся в школе

Министр образования и науки Оксен Лисовый назвал ключевые школьные дисциплины, которые не будут сокращены в школах.

Малиновская Ангелина, Яна Брензей
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 00:00 (25.04.2023)
Кабмин определил шесть населенных пунктов для проекта комплексного восстановления
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (24.04.2023)
Кабмин определил шесть населенных пунктов для проекта комплексного восстановления
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (24.04.2023)
Кабмин определил шесть населенных пунктов для проекта комплексного восстановления
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:00 (24.04.2023)
Кабмин определил шесть населенных пунктов для проекта комплексного восстановления
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь