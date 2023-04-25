Кабмин определил шесть населенных пунктов для проекта комплексного восстановления

Кабмин определил шесть населенных пунктов, где в рамках экспериментального проекта восстановление будет проходить комплексно и по новым принципам.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Отобранные населенные пункты: Бородянка и Мощун в Киевской области, Тростянец в Сумской области, Посад-Покровское в Херсонской области, Циркуны в Харьковской области и Ягодное в Черниговской области.

— Все эти населенные пункты подверглись страшным разрушениям. Теперь они будут восстанавливаться комплексно. Это означает, что будут восстанавливать не отдельные здания и сооружения, а все — с системным подходом, новым планированием и полной трансформацией этих населенных пунктов, — сказал глава правительства.

Он отметил, что реализация экспериментального проекта не означает, что восстановление не коснется других населенных пунктов.

По словам Шмыгаля, план быстрого восстановления на этот год имеет пять приоритетов, и одновременно это сотни различных проектов, сотни городов и поселков, где оно будет происходить одновременно.

Недавно Шмыгаль сообщил, что восстановление Украины начнется уже в 2023 году. По его словам, сейчас для соответствующих проектов Украина нуждается в более $14 млрд.

Источник : Кабмин

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