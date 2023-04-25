Кабмін визначив шість населених пунктів для проєкту комплексної відбудови

Кабмін визначив шість населених пунктів, де в межах експериментального проєкту відбудова проходитиме комплексно й за новими принципами.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Відібрані населені пункті: Бородянка і Мощун в Київській області, Тростянець у Сумській області, Посад-Покровське в Херсонській області, Циркуни в Харківській області та Ягідне в Чернігівській області.

— Усі ці населені пункти зазнали страшних руйнувань. Тепер вони будуть відновлюватися комплексно. Це означає, що будуть відбудовувати не окремі будівлі та споруди, а все — з системним підходом, новим плануванням та повною трансформацією цих населених пунктів, — сказав очільник уряду.

Він наголосив, що реалізація експериментального проєкту не означає, що відновлення не торкнеться інших населених пунктів.

За словами Шмигаля, план швидкого відновлення на цей рік має п’ять пріоритетів, і водночас це сотні різних проєктів, сотні міст та селищ, де воно відбуватиметься одночасно.

Нещодавно Шмигаль повідомив, що відновлення України розпочнеться вже у 2023 році. За його словами, нині для відповідних проєктів Україна потребує понад $14 млрд.

Джерело : Урядовий портал

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