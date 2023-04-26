Пенсионный фонд Украины 25 апреля завершил финансирование пенсий за апрель 2023 года, на которые направлено 57,1 млрд грн.

В ПФУ уточнили, что из этой суммы 10,1 млрд грн украинские пенсионеры получили через отделения Укрпочты и 47 млрд грн — через уполномоченные банки.

Кроме того, 5,4 млрд грн Пенсионный фонд направил на жилищные субсидии и льготы, 2,1 млрд грн — на страховые выплаты, в том числе 1 млн грн — на оплату больничных.

В марте ПФУ завершил финансирование пенсий 30 числа и направил на их выплату 57,6 млрд грн. То есть в апреле было выплачено на 0,5 млрд грн меньше, чем в марте.

17 апреля в Верховной Раде зарегистрирован законопроект об обязательном накопительном пенсионном обеспечении (№9212).

Согласно документу, на накопительную пенсию нужно будет отчислять до 10% от заработка.

Часть средств будет вносить работодатель, но без взносов работника невозможно накопить достаточно средств, объяснила министр соцполитики Оксана Жолнович.

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