ПФУ завершил финансирование пенсий за апрель
Пенсионный фонд Украины 25 апреля завершил финансирование пенсий за апрель 2023 года, на которые направлено 57,1 млрд грн.
В ПФУ уточнили, что из этой суммы 10,1 млрд грн украинские пенсионеры получили через отделения Укрпочты и 47 млрд грн — через уполномоченные банки.
Кроме того, 5,4 млрд грн Пенсионный фонд направил на жилищные субсидии и льготы, 2,1 млрд грн — на страховые выплаты, в том числе 1 млн грн — на оплату больничных.
В марте ПФУ завершил финансирование пенсий 30 числа и направил на их выплату 57,6 млрд грн. То есть в апреле было выплачено на 0,5 млрд грн меньше, чем в марте.
17 апреля в Верховной Раде зарегистрирован законопроект об обязательном накопительном пенсионном обеспечении (№9212).
Согласно документу, на накопительную пенсию нужно будет отчислять до 10% от заработка.
Часть средств будет вносить работодатель, но без взносов работника невозможно накопить достаточно средств, объяснила министр соцполитики Оксана Жолнович.