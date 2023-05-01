Меньше сторонников только у Дня труда. После 24 февраля популярность Дня победы существенно упала — опрос

После начала полномасштабного вторжения РФ отношение украинцев ко Дню победы 9 мая значительно ухудшилось.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии.

В 2010 году это был один из самых важных праздников, так считали 58% населения. К 2021 году его популярность упала вдвое и уже только 30% считали его наиболее важным праздником. А в 2023-м у него осталось только 13% сторонников.

— Очевидно это связано с войной, с тем, что День победы очень активно празднуется в России как милитаристский агрессивный праздник, — указывают в Институте.

Отмечено, что отношение ко Дню труда с 2010-го до 2021 года существенно не изменилось, это и был один из наименее популярных праздников. Только 12% украинцев в 2010-м и столько же в 2021 году считали его наиболее важным или любимым. В 2023 году количество сторонников этого праздника упало до 5%. Сейчас это наименее любимый праздник граждан Украины.

Опрос проводился в течение 14-22 февраля 2023 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Было опрошено 2002 респондентов, проживающих во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий.

Источник : КМИС

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