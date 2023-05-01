Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
Оккупанты привлекли Ту-160 к новой ракетной атаке: что известно о стратегическом бомбардировщике
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
Общество
Бедрак Виктория, редактор ленты

Меньше сторонников только у Дня труда. После 24 февраля популярность Дня победы существенно упала — опрос

українці за кордоном
Фото: Unsplash

После начала полномасштабного вторжения РФ отношение украинцев ко Дню победы 9 мая значительно ухудшилось.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии.

В 2010 году это был один из самых важных праздников, так считали 58% населения. К 2021 году его популярность упала вдвое и уже только 30% считали его наиболее важным праздником. А в 2023-м у него осталось только 13% сторонников.

— Очевидно это связано с войной, с тем, что День победы очень активно празднуется в России как милитаристский агрессивный праздник, — указывают в Институте.

Отмечено, что отношение ко Дню труда с 2010-го до 2021 года существенно не изменилось, это и был один из наименее популярных праздников. Только 12% украинцев в 2010-м и столько же в 2021 году считали его наиболее важным или любимым. В 2023 году количество сторонников этого праздника упало до 5%. Сейчас это наименее любимый праздник граждан Украины.

Опрос проводился в течение 14-22 февраля 2023 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Было опрошено 2002 респондентов, проживающих во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий.

Читайте также
Почти каждый четвертый украинец оказался за чертой бедности – Всемирный банк
Меньше сторонников только у Дня труда. После 24 февраля популярность Дня победы существенно упала — опрос

Источник: КМИС
1 травня, 9 Травня, День перемоги, Опрос
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Стая беспилотников сможет прорвать ПВО Москвы на 9 мая – Владимир Яценко
дрон
В РФ отменили акцию Бессмертный полк из-за масштабов потерь в Украине – разведка Британии
Акція Безсмертний полк у РФ
Сейм Латвии принял закон, запрещающий празднование 9 мая
сейм Латвії
Украинцы в 2023-м стали донатить вдвое меньше, чем в прошлом году — опрос
Меньше сторонников только у Дня труда. После 24 февраля популярность Дня победы существенно упала — опрос
Видео
Ракетная атака 28 апреля: Игнат раскрыл тактику России

В Воздушных силах рассказали, откуда и какие самолеты применила РФ во время ракетной атаки по Украине утром 28 апреля.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Бесплатный образовательный проект CharityPro: как принять участие и когда начинается обучение
Меньше сторонников только у Дня труда. После 24 февраля популярность Дня победы существенно упала — опрос
Наши герои должны быть уверены, что о них позаботятся: в Одессе открыли центр реабилитации RECOVERY
Меньше сторонников только у Дня труда. После 24 февраля популярность Дня победы существенно упала — опрос
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (30.04.2023)
Меньше сторонников только у Дня труда. После 24 февраля популярность Дня победы существенно упала — опрос
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (30.04.2023)
Меньше сторонников только у Дня труда. После 24 февраля популярность Дня победы существенно упала — опрос
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь