Менше прихильників лише у Дня праці. Після 24 лютого популярність Дня Перемоги суттєво впала – опитування

Після початку повномасштабного вторгнення РФ ставлення українців до Дня перемоги 9 травня значно погіршилось.

Про це свідчить опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології.

У 2010 році це було одне з найбільш важливих свят, так вважали 58% населення. До 2021 року його популярність впала вдвічі і вже тільки 30% вважали його найбільш важливим святом. Водночас у 2023 у нього залишилося тільки 13% прихильників.

– Вочевидь це пов’язано з війною, з тим, що День перемоги дуже активно святкується у Росії як мілітаристське агресивне свято, – вказують у Інституті.

Зазначено, що ставлення до Дня праці з 2010 року до 2021 року суттєво не змінилося, це і було одне з найменш популярних свят. Тільки 12% українців в 2010 і стільки ж в 2021 вважали його найбільш важливим чи улюбленим. У 2023 році кількість прихильників цього свята впала до 5%. Наразі це найменш улюблене свято громадян України.

Опитування проводили упродовж 14-22 лютого 2023 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer–assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Було опитано 2002 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України, окрім тимчасово окупованих територій.

Джерело : КМІС

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