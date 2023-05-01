Менше прихильників лише у Дня праці. Після 24 лютого популярність Дня Перемоги суттєво впала – опитування
Після початку повномасштабного вторгнення РФ ставлення українців до Дня перемоги 9 травня значно погіршилось.
Про це свідчить опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології.
У 2010 році це було одне з найбільш важливих свят, так вважали 58% населення. До 2021 року його популярність впала вдвічі і вже тільки 30% вважали його найбільш важливим святом. Водночас у 2023 у нього залишилося тільки 13% прихильників.
– Вочевидь це пов’язано з війною, з тим, що День перемоги дуже активно святкується у Росії як мілітаристське агресивне свято, – вказують у Інституті.
Зазначено, що ставлення до Дня праці з 2010 року до 2021 року суттєво не змінилося, це і було одне з найменш популярних свят. Тільки 12% українців в 2010 і стільки ж в 2021 вважали його найбільш важливим чи улюбленим. У 2023 році кількість прихильників цього свята впала до 5%. Наразі це найменш улюблене свято громадян України.
Опитування проводили упродовж 14-22 лютого 2023 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer–assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Було опитано 2002 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України, окрім тимчасово окупованих територій.