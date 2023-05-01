Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
Окупанти залучили Ту-160 до нової ракетної атаки: що відомо про стратегічний бомбардувальник
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з РФ – Зеленський підписав закон
У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог
Суспільство
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Менше прихильників лише у Дня праці. Після 24 лютого популярність Дня Перемоги суттєво впала – опитування

українці за кордоном
Фото: Unsplash

Після початку повномасштабного вторгнення РФ ставлення українців до Дня перемоги 9 травня значно погіршилось.

Про це свідчить опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології.

У 2010 році це було одне з найбільш важливих свят, так вважали 58% населення. До 2021 року його популярність впала вдвічі і вже тільки 30% вважали його найбільш важливим святом.  Водночас у 2023 у нього залишилося тільки 13% прихильників.

– Вочевидь це пов’язано з війною, з тим, що День перемоги дуже активно святкується у Росії як мілітаристське агресивне свято, – вказують у Інституті.

Зазначено, що ставлення до Дня праці з 2010 року до 2021 року суттєво не змінилося, це і було одне з найменш популярних свят. Тільки 12% українців в 2010 і стільки ж в 2021 вважали його найбільш важливим чи улюбленим.  У 2023 році кількість прихильників цього свята впала до 5%. Наразі це найменш улюблене свято громадян України.

Опитування проводили упродовж 14-22 лютого 2023 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computerassistedtelephoneinterviewsCATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Було опитано 2002 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України, окрім тимчасово окупованих територій.

Читайте також
Майже кожен четвертий українець опинився за межею бідності – Світовий банк
Менше прихильників лише у Дня праці. Після 24 лютого популярність Дня Перемоги суттєво впала – опитування

Джерело: КМІС
1 травня, 9 Травня, День перемоги, Опитування
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Зграя безпілотників зможе прорвати ППО Москви на 9 травня – Володимир Яценко
дрон
В РФ скасували акцію Безсмертний полк через масштаби втрат в Україні – розвідка Британії
Акція Безсмертний полк у РФ
Сейм Латвії ухвалив закон, який забороняє святкування 9 травня
сейм Латвії
Українці у 2023-му стали донатити вдвічі менше, ніж минулого року – опитування
Менше прихильників лише у Дня праці. Після 24 лютого популярність Дня Перемоги суттєво впала – опитування
Відео
Ракетна атака 28 квітня: Ігнат розкрив тактику Росії

У Повітряних силах розповіли, звідки та які літаки застосувала РФ під час ракетної атаки по Україні вранці 28 квітня.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Безкоштовний освітній проєкт CharityPro: як взяти участь та коли розпочинається навчання
Менше прихильників лише у Дня праці. Після 24 лютого популярність Дня Перемоги суттєво впала – опитування
Наші герої мають бути певні, що про них подбають: в Одесі відкрили центр реабілітації RECOVERY
Менше прихильників лише у Дня праці. Після 24 лютого популярність Дня Перемоги суттєво впала – опитування
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (30.04.2023)
Менше прихильників лише у Дня праці. Після 24 лютого популярність Дня Перемоги суттєво впала – опитування
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (30.04.2023)
Менше прихильників лише у Дня праці. Після 24 лютого популярність Дня Перемоги суттєво впала – опитування
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь