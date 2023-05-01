Изменятся ли в Украине с 1 мая тарифы на коммунальные услуги, выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и пенсии.

Факты ICTV разбирались, что ждать украинцам в мае.

Водителям

С 1 мая отменяется обязательное включение дневных ходовых огней автомобиля, или ближнего света фар в дневное время вне населенных пунктов. Об этом говорится в пункте 9.8 Правил дорожного движения Украины.

Цены на свет

Ранее представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук сообщил, что Кабинет министров решил сохранить фиксированную цену на электроэнергию для украинцев до 31 мая 2023 года.

Сейчас в Украине действует двойной тариф на электроэнергию: 1,44 грн/кВт при потреблении до 250 кВт в месяц и 1,68 грн/кВт-ч за весь объем при потреблении более 250 кВт в месяц.

В свою очередь глава Нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский заявил, что вопрос о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения пока является открытым.

По его словам, возможное увеличение тарифов связано с большой стоимостью восстановления энергетической инфраструктуры после ракетных атак.

— Рассматривается несколько вариантов установления новых тарифов на электроэнергию. Среди вариантов есть такие: 2,40 грн и 2,80 грн за 1 кВт/ч. Главной здесь является задача обеспечить защиту уязвимых категорий потребителей, разработав соответствующие программы целевой социальной защиты, — отметил Константин Ущаповский.

Тариф на воду

В НКРЭКУ сообщили, что тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод последний раз пересматривались в декабре 2021 года. С тех пор себестоимость этих услуг ощутимо выросла.

НКРЭКУ уже анонсировала повышение тарифов в два этапа. Первый этап должен был состояться в апреле на 12,3% — планировали учесть изменения объемов реализации услуг, а также расходы на электроэнергию. Но тариф в апреле не изменился.

Второй этап повышения планируется в июле — тарифы могут вырасти на 14,1%. В мае повышения не будет.

Цены на данную услугу будут отличаться в областях Украины и зависеть от следующих факторов:

источников водоснабжения;

удаленности источника от потребителей;

качества воды в источнике водоснабжения;

технологии очистки;

объема реализации услуг;

состояния основных фондов;

разветвленности коммуникаций и тому подобное.

Цены на газ

В марте Кабмин продлил действие положения о специальных обязанностях на рынке природного газа до 30 апреля. Поэтому стоимость газа для бытовых потребителей в апреле составляла от 7,70 до 9,99 грн в зависимости от области.

30 апреля завершается действие положения, однако мораторий на поднятие тарифов, наложенный в мае 2022 года, не отменили.

Пока правительство официально не заявляло, будет ли поднимать тарифы на газ с 1 мая.

Выходные на майские праздники

День труда (1 мая) и День победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая) не будут выходными в 2023 году — дни выпадают на понедельник и вторник.

На период военного положения приостановлено действие статьи 73 КЗоТ относительно определения праздничных и нерабочих дней.

Субсидии уменьшатся

С 1 мая в Украине официально заканчивается отопительный сезон, поэтому субсидии уменьшатся. Перерасчет в основном будет происходить автоматически.

Выплаты для ВПЛ

Внутренние переселенцы (ВПЛ) могут получать несколько видов госпомощи.

Сейчас для ВПЛ доступны следующие выплаты: по 2 тыс. грн на взрослого и по 3 тыс. грн на детей и лиц с инвалидностью. Любые изменения по выплатам можно отслеживать на сайте Министерства реинтеграции. Изменений в мае не предвидится.

Размер пенсий

На 2023 год запланирован перерасчет и индексация пенсий.

С 1 марта состоялся первый этап индексации пенсий — максимальная надбавка составляет 1 500 грн.

В марте, апреле и июле повышение пенсий получат те пенсионеры, которые имеют большой стаж, однако имели низкую зарплату, или еще в СССР им насчитали низкую пенсию.

Те пенсионеры, кому начислили прибавку с 1 апреля 2023 года, получают ее с 1 июня. Это связано с изменениями в отчетности органов, которые занимаются выплатами.

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