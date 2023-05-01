Чи зміняться в Україні з 1 травня тарифи на комунальні послуги, виплати для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і пенсії.

Факти ICTV розбиралися, чого чекати українцям у травні.

Водіям

Із 1 травня скасовується обов’язкове увімкнення денних ходових вогнів автомобіля або ближнього світла фар у денний час поза населеними пунктами. Про це йдеться у пункті 9.8 Правил дорожнього руху України.

Ціни на світло

Раніше представник уряду в парламенті Тарас Мельничук повідомив, що Кабінет міністрів вирішив зберегти фіксовану ціну на електроенергію для українців до 31 травня 2023.

Зараз в Україні діє подвійний тариф на електроенергію: 1,44 грн/кВт при споживанні до 250 кВт на місяць та 1,68 грн/кВт-год за весь обсяг при споживанні понад 250 кВт на місяць.

Своєю чергою голова Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський заявив, що питання про перегляд тарифів на електроенергію для населення наразі є відкритим.

За його словами, можливе збільшення тарифів повʼязане з великою вартістю відновлення енергетичної інфраструктури після ракетних атак.

– Розглядається декілька варіантів встановлення нових тарифів на електроенергію. Серед варіантів є такі: 2,40 грн та 2,80 грн за 1 кВт/год. Головним тут є завдання забезпечити захист вразливих категорій споживачів, розробивши відповідні програми цільового соціального захисту, – наголосив Костянтин Ущаповський.

Тариф на воду

У НКРЕКП повідомили, що тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення востаннє переглядалися у грудні 2021 року. Відтоді собівартість цих послуг відчутно зросла.

НКРЕКП вже анонсувала підвищення тарифів у два етапи. Перший етап відбувся у квітні на 12,3%. Другий етап підвищення планується у липні — тарифи зростуть на 14,1%. У травні підвищення не буде.

Ціни на цю послугу різнитимуться в областях України та залежатимуть від таких факторів:

джерел водопостачання;

віддаленості джерела від споживачів;

якості води у джерелі водопостачання;

технології очищення;

обсягу реалізації послуг;

стану основних фондів;

розгалуженості комунікацій тощо.

Ціни на газ

У березні Кабмін продовжив дію положення про спеціальні обов’язки на ринку природного газу до 30 квітня. Тому вартість газу для побутових споживачів у квітні становила від 7,70 до 9,99 грн з огляду на область.

30 квітня завершується дія положення, проте мораторій на підняття тарифів, накладений у травні 2022 року, не скасували.

Поки що уряд офіційно не заявляв, чи підніматиме тарифи на газ із 1 травня.

Чи будуть вихідні на травневі свята

День праці (1 травня) та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (9 травня) не будуть вихідними у 2023 році – дні випадають на понеділок та вівторок.

На період воєнного стану призупинено дію статті 73 КЗпП щодо визначення святкових та неробочих днів.

Субсидії зменшаться

З 1 травня в Україні офіційно закінчується опалювальний сезон, тому субсидії зменшаться. Перерахунок здебільшого відбуватиметься автоматично.

Виплати для ВПО

Внутрішні переселенці (ВПО) можуть отримувати кілька видів держдопомоги.

Зараз для ВПО доступні наступні виплати: по 2 тис. грн на дорослого та по 3 тис. грн на дітей та осіб з інвалідністю. Будь-які зміни щодо виплат можна відстежувати на сайті Міністерства реінтеграції. Змін у травні не передбачається.

Розмір пенсій

На 2023 рік заплановано перерахунок та індексацію пенсій.

З 1 березня відбувся перший етап індексації пенсій ― максимальна надбавка становить 1 500 грн.

У березні, квітні та липні підвищення пенсій отримають ті пенсіонери, які мають великий стаж, проте мали низьку зарплату, або ще в СРСР їм нарахували низьку пенсію.

Ті пенсіонери, кому нарахували надбавку з 1 квітня 2023 року, отримують її з 1 червня. Це пов’язано зі змінами у звітності органів, які займаються виплатами.

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