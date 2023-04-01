Апрель, 01 в 8:50

С 1 апреля украинцев ожидает ряд изменений в разных сферах. Работающим пенсионерам пересчитают выплаты, а в Киеве возобновит работу еще одна станция метро.

К каким изменениям готовиться в апреле – далее в материале.

Перерасчет пенсий

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С 1 апреля в Украине проведут ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Он коснется около 600 тыс. граждан.

Перерасчет произведут автоматически, учитывая увеличение страхового стажа работающих пенсионеров.

Повышение будет индивидуальным и будет зависеть от нескольких факторов:

страхового стажа человека (учитывается дополнительный стаж, приобретенный пенсионером, который продолжает работать после выхода на пенсию);

от соотношения между зарплатой, получаемой человеком, и средней зарплатой по стране (так называемый коэффициент заработка).

Дата для перерасчета (1 апреля) определена законом Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании (ст. 42).

Граждане, которые уже вышли на пенсию, но продолжают работать, имеют право на перерасчет пенсионных выплат каждые два года. То есть перерасчет производится не раньше, чем через два года после назначения пенсии или ее предыдущего перерасчета.

Например, если человек вышел на пенсию в 2021 году, но продолжает работать и за это время дополнительно накопил 24 месяца страхового стажа, то с 1 апреля 2023 года он получит перерасчет пенсии. К его стажу добавляются еще два года, что повлияет на размер пенсии.

Что будет с тарифами

В течение военного положения и шести месяцев после его завершения в Украине действует мораторий на повышение тарифов на отопление, горячую воду, газ и распределение природного газа.

• Газ

Клиенты компании Нафтогаз Украины как поставщика последней надежды продолжат платить за газ 7,96 грн за кубометр. Этот тариф зафиксирован до 1 мая 2023 года.

Что касается других поставщиков, цены у них будут колебаться от 7,70 до 9,99 грн за кубометр.

• Электричество

С 1 апреля не будет повышения тарифов на электроэнергию. Кабинет министров продлил действие фиксированной цены на электричество для населения до 30 апреля 2023 года.

Так что тарифы для бытовых потребителей сохраняются на уровне:

1,44 грн за киловатт – для домохозяйств, потребляющих до 250 кВт/ч в месяц;

1,68 грн за киловатт, если месячный объем потребления превысил 250 кВт/ч.

• Водоснабжение

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует повышение тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод.

Ведомство рассматривает возможность двухэтапного повышения тарифов:

с 1 апреля – в среднем на уровне 12,3%;

с 1 июля – на уровне 14,1%.

Как повлияет рост тарифов на конечную платежку, будет зависеть от каждого водоканала, размер тарифов которых разный, а также от наличия счетчиков у потребителей.

– В среднем… за два этапа пересмотра тарифов расходы одного домохозяйства (семья из 2-3 человек) на водоснабжение и водоотвод за месяц ориентировочно вырастут на 60 грн, – отмечали в НКРЭКУ.

Необходимость пересмотра тарифа в ведомстве объясняют подорожанием стоимости его составляющих: электроэнергии, реагентов, горюче-смазочных материалов и т. п. В последний раз тарифы пересматривались еще до широкомасштабной войны, в декабре 2021 года.

Стоит отметить, что НКРЭКУ пока не публиковала объявление или решение об утверждении новых повышенных тарифов на водоснабжение и водоотвод. То есть вопрос находится на рассмотрении.

Социальные услуги по новым правилам

С апреля планируют изменить механизм предоставления социальных услуг и услуг медицинского ухода для граждан, пострадавших в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.

До сих пор потерпевшие на производстве фактически получали эти услуги в денежном эквиваленте. Теперь же социальные услуги и медицинский уход будут предоставлять именно как услуги. А средства от государства будут получать их поставщики.

То есть человек (пострадавший на производстве) будет уже получать не деньги, а услуги.

В настоящее время предоставляются следующие виды услуг:

услуга постороннего ухода и бытового обслуживания (“уход на дому”);

услуга специального медицинского ухода (“мобильная паллиативная помощь”).

Однако в Министерстве соцполитики заверили, что пострадавшим на производстве будут предоставляться не только эти, но и “любые другие медицинские услуги”.

Пострадавший и его родные смогут выбрать: осуществлять уход самостоятельно (с соответствующей оплатой), или же государство оплатит работу профессионального предоставителя услуги.

Если услугу ухода на дому по желанию потерпевшего будут предоставлять его родные, Пенсионный фонд ее оплатит. А общая сумма выплаты превысит 10 тыс. грн.

– Родственник, который будет осуществлять уход за потерпевшим, будет подавать соответствующую отчетность, чтобы получать оплату, а государство могло контролировать, кому и за что платит средства, — уточнили в Минсоцполитики.

Что будет с выплатами ВПЛ

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) с 1 апреля продолжат получать от государства ежемесячную помощь на проживание в размере:

3 тыс. грн. для детей и лиц с инвалидностью;

2 тыс. грн для всех остальных лиц.

Денежные средства получают граждане, выехавшие из населенных пунктов, включенных в перечень как территории: возможных боевых действий; активных боевых действий; временно оккупированные РФ.

Список территорий регулярно обновляет Минреинтеграции. В него сейчас входят населенные пункты в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Запорожской и Луганской областях.

Регистрация на национальный мультипредметный тест

В апреле стартует регистрация для участия в основной сессии национального мультипредметного теста (НМТ). Она продлится с 3 апреля по 3 мая 2023 года.

Участники НМТ должны создать персональные е-кабинеты и предоставить регистрационные документы. Регистрация состоится через сайт Украинского центра оценки качества образования.

До 7 мая зарегистрированный участник сможет внести изменения в персональный кабинет: выбрать другой предмет или изменить населенный пункт в Украине или за рубежом, в котором планирует пройти НМТ.

В течение 5-12 июня смогут зарегистрироваться те, кто не смог по уважительной причине сделать это во время основного периода регистрации.

Тестирование будет проходить в две сессии:

основная (5 июня – 23 июня);

дополнительная (11-24 июля).

НМТ пройдет в один день. Предусмотрены два обязательных предмета (украинский язык и математика), а также один предмет по выбору (история Украины, иностранный язык, биология, физика, химия).

Восстановит работу станция метро Гидропарк

С 1 апреля в Киеве снова начнет работу станция метро Гидропарк.

Пока что будет работать вестибюль №1. Мимо станции Днепр поезда будут ехать без остановки.

Станция Гидропарк находится на наземном участке столичного метрополитена, поэтому она будет закрыта для пассажиров во время воздушных тревог.

Движение поездов по “красной” ветке метрополитена во время тревоги будет осуществляться от станции Академгородок до станции Арсенальная.

Лекарства по электронному рецепту

С апреля отпуск всех рецептурных лекарств в Украине будет происходить по электронному рецепту.

Речь идет о готовых медпрепаратах, которые есть в Государственном реестре лекарственных средств и подлежат отпуску по рецепту врача.

Выписать е-рецепт смогут:

врач любой специальности государственной, коммунальной или частной клиники;

врач-ФЛП.

Е-рецепт можно получить независимо от того, подписана ли у пациента декларация с семейным врачом. Однако пациент должен быть обязательно зарегистрирован в Электронной системе здравоохранения.

На время военного положения е-рецепт будет внедряться постепенно, он пока не будет обязательным. Пациенты пока смогут выбирать, по какому рецепту покупать лекарства в аптеке: электронному или бумажному.

При отсутствии света или связи в медучреждении врач также выпишет рецепт на специальном бумажном бланке.

Перерасчет пенсий, тарифы, регистрация на НМТ: что ждет украинцев с 1 апреля / 4 фотографии

Карта побыту в Польше

С 1 апреля украинские беженцы в Польше со статусом PESEL UKR (временной защиты) смогут подавать документы на разрешение на временное пребывание (так называемую карту побыту).

Этот вид даст украинцам долгосрочные гарантии на легальное пребывание и трудоустройство в этой стране.

Получить разрешение на временное проживание (карту побыту) смогут украинцы, осуществляющие активную трудовую или экономическую деятельность в Польше:

официально трудоустроенные;

те, кто выполняет высококвалифицированную работу (ученые, инженеры, работники сектора IT и т. п.);

те, кто открыл предпринимательскую деятельность.

Гражданам, не отвечающим этим требованиям, польский закон гарантирует легальное пребывание до 23 августа 2023 года.

Новые правила выезда за границу

Во Львовской области ввели изменения для водителей призывного возраста, которые возят гуманитарную помощь из-за границы.

С 1 апреля подать документы на выезд таких водителей можно будет только с использованием электронной цифровой подписи.

Для ее получения организации (юридические лица) должны обратиться в свой обслуживающий банк. Обычно эта процедура занимает до 48 часов.

Если банк не выдает такие ключи, то можно обратиться в Государственную налоговую службу Украины.

Дополнительные поезда на Пасху

К Пасхе Укрзализныця ввела дополнительные поезда. Речь идет о таких рейсах из Киева:

В Одессу и обратно поезд №115/116 совершит рейсы 2, 9, 15 и 17 апреля. Отправление из Киева в 07:19, из Одессы в 10:23.

Во Львов и обратно поезд №191/192 будет курсировать 1, 2, 9, 15 и 17 апреля. Отправление из Киева в 07:47, из Львова в 11:40.

В Кривой Рог и обратно запускают поезд №175/176. Рейсы запланированы на 2, 9 и 15 апреля. Отправление из Киева в 06:18, из Кривого Рога в 11:57.

В Днепр и обратно поедет поезд №179/180. Рейсы состоятся 2, 9 и 15 апреля. Отправление из Киева в 07:34, из Днепра в 11:00.

В Ковель и обратно можно будет поехать 15 и 17 апреля (поезд №197/198). Отправление из Киева в 06:27, из Ковеля в 11:45.

В Харьков и обратно запланирован рейс поезда №163/164 (на 2 апреля). Отправление из Киева в 08:01, из Харькова в 11:27.

Кроме того, поезд №167/168 отправится из Львова в Одессу и обратно 1, 2, 9, 15, 17 апреля. Отправление из Львова в 08:50, из Одессы в 10:14.

Билеты на эти поезда уже доступны онлайн: в приложении Укрзализныци, в чат-боте и на сайте, а также в кассах железнодорожных вокзалов.

Укрзализныця также запускает поезд в Донецкую область сообщением Львов – Краматорск (№104/103).

Первый поезд отправится из Львова 8 апреля в 18:35 и прибудет в Краматорск в 15:06. В обратном направлении поезд отправится 9 апреля в 15:55 и прибудет во Львов в 11:51. В дальнейшем поезд будет курсировать через день по этому расписанию.

Посылки в Германию

С 1 апреля на 60% снизятся тарифы Укрпочты на отправку посылок в Германию.

Новые тарифы будут действовать как для украинцев, чьи родные или друзья живут в ФРГ, так и для предпринимателей, продающих свои товары за границу.

Будут действовать следующие тарифы на отправку посылок:

весом до 3 кг – $13,7 (около 500 грн);

весом 7 кг – $21,6 (около 750 грн).

Для легких посылок продолжат действовать тарифы на мелкие пакеты от $5,6 (около 205 грн).

Отправить посылку можно будет из любого отделения Укрпочты. Доставку будут осуществлять в любой населенный пункт Германии.

Оформить отправку можно не только в отделениях, но и в личном онлайн-кабинете и с помощью мобильного приложения Укрпочты.

Праздничные дни

В апреле украинцы будут праздновать Пасху. В этом году один из самых больших христианских праздников приходится на 16 апреля.

Христиане западного обряда будут отмечать Воскресение Христово неделей ранее – 9 апреля.

Согласно Кодексу законов о труде, следующий после Пасхи понедельник должен быть выходным днем. Однако в период действия военного положения эта норма не применяется. Поэтому трех выходных подряд на Пасху у украинцев не будет.

Источник: НКРЭКУ, Львовская ОВА, ГазПравда, Украинский центр оценивания качества образования

Фото: ГазПравда, Минздрав Украины