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Подтоплены парк Муромец и Гидропарк: какая ситуация с паводком в Киеве

Подтоплены парк Муромец и Гидропарк: какая ситуация с паводком в Киеве
Фото: УНИАН

В Киеве по состоянию на 2 мая уровень воды в Днепре почти не изменился.

Об этом сообщили в КГВА.

— По состоянию на 9:30 02.05.2023 уровень воды р. Днепр в Киеве возле моста Метро составляет 9 297 см (по Балтийской системе высот). Температура воды: 13°C. По сравнению с прошлым днем уровень половодья повысился всего на 1 см, – сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Отмечается, что наблюдается стабилизация уровня воды, без существенных подъемов, а аварийные подтопления по городу Киеву не зафиксированы.

Попко добавил, что уровень воды в Днепре весной зависит от работы Киевской и Каневской ГЭС.

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Подтоплены парк Муромец и Гидропарк: какая ситуация с паводком в Киеве

— Уровень опасности гидрологических явлений остается I (желтый). При этом удерживается затопление поймы слоем около 45-47 см. Остаются подтопленными пойменные территории – острова в парке Муромец, Гидропарк, Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков. Промышленные объекты и жилые массивные города вне угрозы подтопления, – говорит он.

Ситуация наблюдается.

Днепр, Київ
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