Підтоплені парк Муромець та Гідропарк: яка ситуація з паводком у Києві

У Києві станом на ранок 2 травня рівень води у Дніпрі майже не змінився.

Про це повідомили у КМВА.

– Станом на 9:30 02.05.2023 рівень води р. Дніпро у Києві біля моста Метро становить 9 297 см (за Балтійською системою висот). Температура води: 13°C. У порівняні з минулим днем рівень водопілля підвищився всього на 1 см, – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Зазначається, що спостерігається стабілізація рівня води, без суттєвих підйомів, а аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано.

Попко додав, що рівень води у Дніпрі навесні залежить від роботи Київської та Канівської ГЕС.

– Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається І (жовтий). При цьому утримується затоплення заплави шаром близько 45-47 см. Залишаються підтопленими заплавні території – острови у парку Муромець, Гідропарк, Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків. Промислові об’єкти і житлові масиві міста поза загрозою підтоплення, – інформує він.

Ситуація відстежується.

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