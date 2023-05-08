РФ продовжує етнічні чистки на окупованих територіях. На місця українців заселяють росіян
Росіяни продовжують тероризувати населення на тимчасово окупованих територіях України та проводять етнічні чистки.
Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.
Окупанти депортують мешканців під прикриттям евакуації. Що є черговою ознакою геноциду, щодо українського народу. Водночас на місце корінних мешканців вони заселяють росіян.
Зокрема місто Мелітополь покинули 60% корінних мешканців та виїхали на підконтрольну Україні територію. Ще частина була депортована. Натомість на зміну їм прибувають громадяни Росії, які в більшості випадків мають родинні зв’язки з підрозділами ЗС РФ та представниками окупаційних адміністрацій.
– Відповідно практично вся жила нерухомість покинута корінними мешканцями зайнята. Водночас росіяни використовують переселене населення для формування пропагандистської картинки “нового мирного життя”, – повідомляють у ЦНС.
Нагадаємо, Україна не визнає примусової паспортизації мешканців тимчасово окупованих територій, але водночас закликає людей борати російські паспорти задля власної безпеки.
Гуляйполе відважно не кориться окупантам, хоч ті щодня підступно й хаотично гатять по ньому з артилерії та авіації. Там уже не лишилося уцілілих будинків, натомість ще мешкає кілька тисяч відчайдухів, які з різних причин воліють не їхати з містечка, хоч світла та водопостачання немає більше року.Андрій Почтєв