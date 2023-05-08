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Общество
Юлия Соколова, редактор ленты

Настоящая зима: гору Поп Иван в Карпатах укрыло снегом

Сніг у Карпатах

В понедельник, 8 мая, в Карпаты “вернулась” зима: на горе Поп Иван Черногорский выпал снег.

Об этом сообщается на Facebook-странице Черногорского горного поисково-спасательного поста.

В горах насыпало до 5 см снега, а температура воздуха упала до -4°С.

– По состоянию на 09:00, 8 мая на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман, ветер северо-восточный, 8 м/с, температура воздуха -4°С, выпало до 5 см снега, — говорится в сообщении.

Следует отметить, что накануне на горе была зафиксирована плюсовая температура (+1°С), шел дождь с мокрым снегом.

Гора Поп Иван является одной из самых высоких вершин Украинских Карпат (высота ее превышает 2020 м). Она расположена на юго-восточном конце главного хребта горного массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей Украины.

Карта України

Карта: Google maps

По прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, ночью 8 мая в большинстве западных областей, а днем в Карпатском регионе и южной части Украины ожидался дождь. В Карпатах – с мокрым снегом. На остальной территории без осадков.

Синоптики прогнозируют северо-восточный ветер, 7-12 м/с. Температура днем 9-14° тепла, на Закарпатье и на юге до 17°. На высокогорье Карпат температура днем будет 0-5° тепла.

Во вторник, 9 мая, на высокогорье Карпат ожидается небольшой мокрый снег. Температура в течение суток составит 0-5° тепла.

В южных, восточных и Днепропетровской областях синоптики прогнозируют на 9 мая кратковременные дожди. На остальной территории без существенных осадков.

Температура ночью будет составлять 1-6° тепла. В северных и большинстве западных областей на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-5°. На юге столбики термометров поднимутся до 4-9° тепла.

Днем в Украине будет 9-14° тепла, на Закарпатье до 17°.

Как известно, апрель этого года был холодным и дождливым. По количеству осадков второй месяц весны вошел в десятку самых влажных в истории Киева.

Источник: Черногорский горный поисково-спасательный пост

Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

Источник: Укргидрометцентр
Карпаты, Погода в Україні, сніг в Карпатах
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