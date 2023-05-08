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Суспільство
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Справжня зима: гору Піп Іван у Карпатах вкрило снігом

Сніг у Карпатах

У понеділок, 8 травня, в Карпати “повернулася” зима: на горі Піп Іван Чорногірський випав сніг.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

У горах насипало до 5 см снігу, а температура повітря впала до -4°С.

– Станом на 09:00, 8 травня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, вітер північно-схдний, 8 м/с, температура повітря -4°С, випало до 5 см снігу, – йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що напередодні на горі була зафіксована плюсова температура (+1°С), йшов дощ із мокрим снігом.

Гора Піп Іван є однією з найвищих вершин Українських Карпат (її висота перевищує 2020 м). Вона розташована на південно-східному кінці головного хребта гірського масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей України.

Карта України

Карта: Google maps

За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, вночі 8 травня в більшості західних областей, а вдень у Карпатському регіоні та в південній частині України очікувався дощ. У Карпатах – із мокрим снігом. На решті території без опадів.

Синоптики прогнозують північно-східний вітер, 7-12 м/с. Температура вдень 9-14° тепла, на Закарпатті та на півдні до 17°. На високогір’ї Карпат температура вдень становитиме 0-5° тепла.

У вівторок, 9 травня, на високогір’ї Карпат очікується невеликий мокрий сніг. Температура протягом доби становитиме 0-5° тепла.

У південних, східних та Дніпропетровській областях синоптики прогнозують на 9 травня короткочасні дощі. На решті території без істотних опадів.

Температура вночі становитиме 1-6° тепла. У північних та більшості західних областей на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-5°. На півдні стовпчики термометрів піднімуться до 4-9° тепла.

Вдень в Україні буде 9-14° тепла, на Закарпатті до 17°.

Як відомо, квітень цього року був холодним та дощовим. За кількістю опадів другий місяць весни увійшов до десятки найбільш вологих в історії Києва.

Джерело: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Джерело: Укргідрометцентр
Карпати, Погода в Україні, сніг в Карпатах
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