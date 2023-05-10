Более 60% украинцев в быту общаются на государственном языке — опрос

После полномасштабного вторжения наблюдается тенденция к росту количества граждан, которые переходят на украинский язык в повседневном общении. Если до 24 февраля 2022 года в быту обычно разговаривали на русском языке (56%), а на украинском 43% респондентов, то сейчас картина противоположная — государственный язык использует 61% опрошенных.

Об этом свидетельствуют результаты восьмой волны опроса, проведенного 24-25 апреля исследовательской компанией Gradus Research.

По его данным, наибольший прирост доли украиноязычного населения наблюдается на Юге и в Киеве — плюс 23%, а также на Востоке — плюс 19%.

Если же говорить о возрасте, то наиболее активно переходит на украинский молодежь 18-24 лет и люди старшего поколения (55-60 лет).

Компания Gradus Research в рамках восьмой волны исследования — 24-25 апреля 2023 года — провела опрос украинцев о том, на каком языке они сейчас общаются в повседневной жизни.

Анкету в специальном мобильном приложении заполнили 1 тыс. респондентов.

Онлайн-панель Gradus отражает структуру населения городов размером более 50 тыс. жителей в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региона.

Источник: Gradus Research

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