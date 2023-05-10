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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Понад 60% українців у побуті спілкуються державною мовою – опитування

Понад 60% українців у побуті спілкуються державною мовою – опитування
Фото: Depositphotos

Після повномасштабного вторгнення спостерігається тенденція до зростання кількості громадян, які переходять на українську мову в повсякденному спілкуванні. Якщо до 24 лютого 2022 року в побуті зазвичай розмовляли російською мовою (56%), а українською 43% респондентів, то зараз картина протилежна – державну мову використовує 61% опитаних.

Про це свідчать результати восьмої хвилі опитування, проведеного 24-25 квітня дослідницькою компанією Gradus Research.

За його даними, найбільший приріст частки україномовного населення спостерігається на Півдні та у Києві – плюс 23%, а також на Сході – плюс 19%.

Якщо ж говорити про вік, то найбільш активно переходить на українську молодь 18-24 років та люди старшого покоління (55-60 років).

Мова спілкування - опитування

Фото: Gradus Research

Компанія Gradus Research в рамках восьмої хвилі дослідження – 24-25 квітня 2023 року – провела опитування українців про те, якою мовою вони зараз спілкуються в повсякденному житті.

Анкету у спеціальному мобільному додатку заповнили 1 тис. респондентів.

Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст розміром більше 50 тис. жителів у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіону.

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Джерело: Gradus Research

Війна в Україні, державна мова, Опитування, Російська мова, Українська мова
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