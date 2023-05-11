Защищала поклонников Лепса и высмеивала ВСУ: на посты львовянки отреагировали в СБУ

Жительница Львова оказалась в центре скандала после того, как вступилась за украинских фанатов пророссийского певца Григория Лепса.

Речь идет о компании людей, которые слушали на большой громкости песни сторонника войны РФ против Украины прямо в центре города. Однако неравнодушный прохожий сделал им замечание. Поклонники Лепса отреагировали достаточно агрессивно на его слова, но впоследствии им пришлось извиняться.

В то же время 30-летняя Кристина Горун в своих социальных сетях прокомментировала эту историю. Она заявила, что ей слушать российскую музыку в машине никто не запретит.

— Попробуйте ко мне в машине подойти и сделать свое ненужное замечание. Я не то что фуражку снесу с головы. Вы пожалеете, что родились. Это гарантировано. Не рекомендую мне что-то отвечать, потому что не стянете, — отмечалось в сообщении.

В соцсетях она откровенно оскорбляла представителей украинской армии, которые защищают родину от агрессора, заявив, что они якобы не смогут победить российских оккупантов.

После вызванного резонанса девушка решила попросить прощения, заявив, что якобы ничего не помнит, а ее аккаунт был взломан, однако ей не поверили.

На сообщения Горун уже отреагировали в Службе безопасности Украины. Там заявили, что высказывания и действия лица спецслужба будет квалифицировать согласно статьям Уголовного кодекса, подследственными СБУ, а подробнее будут информировать позже.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.