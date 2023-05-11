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Защищала поклонников Лепса и высмеивала ВСУ: на посты львовянки отреагировали в СБУ

Защищала поклонников Лепса и высмеивала ВСУ: на посты львовянки отреагировали в СБУ
Фото: Pexels

Жительница Львова оказалась в центре скандала после того, как вступилась за украинских фанатов пророссийского певца Григория Лепса.

Речь идет о компании людей, которые слушали на большой громкости песни сторонника войны РФ против Украины прямо в центре города. Однако неравнодушный прохожий сделал им замечание. Поклонники Лепса отреагировали достаточно агрессивно на его слова, но впоследствии им пришлось извиняться.

В то же время 30-летняя Кристина Горун в своих социальных сетях прокомментировала эту историю. Она заявила, что ей слушать российскую музыку в машине никто не запретит.

— Попробуйте ко мне в машине подойти и сделать свое ненужное замечание. Я не то что фуражку снесу с головы. Вы пожалеете, что родились. Это гарантировано. Не рекомендую мне что-то отвечать, потому что не стянете, — отмечалось в сообщении.

Защищала поклонников Лепса и высмеивала ВСУ: на посты львовянки отреагировали в СБУ

В соцсетях она откровенно оскорбляла представителей украинской армии, которые защищают родину от агрессора, заявив, что они якобы не смогут победить российских оккупантов.

Защищала поклонников Лепса и высмеивала ВСУ: на посты львовянки отреагировали в СБУ

После вызванного резонанса девушка решила попросить прощения, заявив, что якобы ничего не помнит, а ее аккаунт был взломан, однако ей не поверили.

На сообщения Горун уже отреагировали в Службе безопасности Украины. Там заявили, что высказывания и действия лица спецслужба будет квалифицировать согласно статьям Уголовного кодекса, подследственными СБУ, а подробнее будут информировать позже.

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Источник: Zaxid.net
Григорий Лепс, Музика, СБУ, скандал, Соціальні мережі
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