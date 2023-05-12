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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Украине впервые вынесли приговор митрополиту УПЦ Московского патриархата

В Украине впервые вынесли приговор митрополиту УПЦ Московского патриархата
Фото: СБУ

Районный суд Кропивницкого вынес приговор клирику УПЦ МП, бывшему руководителю Кировоградской епархии митрополиту Иосафу. Еще одним обвиняемым был секретарь епархии.

В СБУ отмечают, что оба полностью признали свою вину в преступлениях.

Фигуранты публично восхваляли захват части территории Украины и “раздували” межрелигиозную вражду в регионе в пользу России. Епископ входил в ближайшее окружение московского патриарха Кирилла, с которым координировал подрывную деятельность против Украины.

Митрополит имел постоянную связь с главой РПЦ и выполнял его поручения по оправданию российской агрессии и оккупации восточных и южных территорий Украины, в частности Крыма.

Помогал митрополиту секретарь епархии.

По их поручению в церквях прихожанам раздавали российскую пропагандистскую литературу, где авторы ставили под сомнение украинскую государственность и восхваляли кремлевский режим.

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Во время обысков на территории епархии правоохранители обнаружили большое количество пророссийских печатных материалов и документы с доказательствами переписки с московскими кураторами. Фигуранты признали свою причастность.

Они осуждены по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил обоим 3 года лишения свободы с испытательным сроком 2 года, а также запретил на 1 год занимать должности руководителей религиозных управлений и епархий.

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СБУ

Источник: СБУ
Державна зрада, СБУ, УПЦ МП
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