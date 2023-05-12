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Суспільство
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

В Україні вперше винесли вирок митрополиту УПЦ Московського патріархату

В Україні вперше винесли вирок митрополиту УПЦ Московського патріархату
Фото: СБУ

Районний суд Кропивницького виніс вирок клірику УПЦ МП, колишньому керівнику Кіровоградської єпархії митрополиту Іосафу. Ще одним обвинувачуваним був секретар єпархії.

У СБУ наголошують, що обидвоє повністю визнали свою провину у злочинах.

Фігуранти публічно вихваляли захоплення частини території України та “роздували” міжрелігійну ворожнечу в регіоні на користь Росії. Єпископ входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила, з яким координував підривну діяльність проти України.

Митрополит мав постійний зв’язок з очільником РПЦ і виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії та окупації східних і південних територій України, зокрема Криму.

Допомагав митрополиту секретар єпархії.

За їхнім дорученням у церквах парафіянам роздавали російську пропагандистську літературу, де автори ставили під сумнів українську державність і вихваляли кремлівський режим.

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Під час обшуків на території єпархії правоохоронці виявили велику кількість проросійських друкованих матеріалів і документи із доказами листування з московськими кураторами. Фігуранти визнали свою причетність.

Їх засуджено за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань вчинене за попередньою змовою групою осіб).

З огляду на співпрацю зі слідством, суд призначив обом 3 роки позбавлення волі з іспитовим терміном 2 роки, а також заборонив на 1 рік обіймати посади керівників релігійних управлінь та єпархій.

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Джерело: СБУ
Державна зрада, СБУ, УПЦ МП
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