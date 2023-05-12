В Україні вперше винесли вирок митрополиту УПЦ Московського патріархату
Районний суд Кропивницького виніс вирок клірику УПЦ МП, колишньому керівнику Кіровоградської єпархії митрополиту Іосафу. Ще одним обвинувачуваним був секретар єпархії.
У СБУ наголошують, що обидвоє повністю визнали свою провину у злочинах.
Фігуранти публічно вихваляли захоплення частини території України та “роздували” міжрелігійну ворожнечу в регіоні на користь Росії. Єпископ входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила, з яким координував підривну діяльність проти України.
Митрополит мав постійний зв’язок з очільником РПЦ і виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії та окупації східних і південних територій України, зокрема Криму.
Допомагав митрополиту секретар єпархії.
За їхнім дорученням у церквах парафіянам роздавали російську пропагандистську літературу, де автори ставили під сумнів українську державність і вихваляли кремлівський режим.
Під час обшуків на території єпархії правоохоронці виявили велику кількість проросійських друкованих матеріалів і документи із доказами листування з московськими кураторами. Фігуранти визнали свою причетність.
Їх засуджено за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань вчинене за попередньою змовою групою осіб).
З огляду на співпрацю зі слідством, суд призначив обом 3 роки позбавлення волі з іспитовим терміном 2 роки, а також заборонив на 1 рік обіймати посади керівників релігійних управлінь та єпархій.
Коригують українську артилерію та першими допомагають піхоті боротися з окупантами – це все про аеророзвідників, які 24/7 тримають у небі квадрокоптери – очі української армії. З допомогою цих технологічних пташок наші воїни не лише бачать рашистів і вдень, і вночі, а й знищують їх, скидаючи боєприпаси просто на голови окупантів.Владислав Круглов