В Україні вперше винесли вирок митрополиту УПЦ Московського патріархату

Районний суд Кропивницького виніс вирок клірику УПЦ МП, колишньому керівнику Кіровоградської єпархії митрополиту Іосафу. Ще одним обвинувачуваним був секретар єпархії.

У СБУ наголошують, що обидвоє повністю визнали свою провину у злочинах.

Фігуранти публічно вихваляли захоплення частини території України та “роздували” міжрелігійну ворожнечу в регіоні на користь Росії. Єпископ входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила, з яким координував підривну діяльність проти України.

Митрополит мав постійний зв’язок з очільником РПЦ і виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії та окупації східних і південних територій України, зокрема Криму.

Допомагав митрополиту секретар єпархії.

За їхнім дорученням у церквах парафіянам роздавали російську пропагандистську літературу, де автори ставили під сумнів українську державність і вихваляли кремлівський режим.

Під час обшуків на території єпархії правоохоронці виявили велику кількість проросійських друкованих матеріалів і документи із доказами листування з московськими кураторами. Фігуранти визнали свою причетність.

Їх засуджено за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань вчинене за попередньою змовою групою осіб).

З огляду на співпрацю зі слідством, суд призначив обом 3 роки позбавлення волі з іспитовим терміном 2 роки, а також заборонив на 1 рік обіймати посади керівників релігійних управлінь та єпархій.

Джерело : СБУ

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