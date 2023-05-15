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Общество
Валентина Чорна, редактор ленты

Закрывали уголовные производства за $70 тыс.: в Одессе разоблачили группу правоохранителей

Закрывали уголовные производства за $70 тыс.: в Одессе разоблачили группу правоохранителей
Фото: ГБР

В Одессе разоблачили группу правоохранителей, которые требовали деньги у фигурантов уголовных производств за непривлечение их к уголовной ответственности.

Как сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований, одна из схем заключалась в проведении заказных экспертиз.

К ней был привлечен заместитель директора Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

— На “горячем” была разоблачена сделка с вымогательством взятки у директора частного предприятия. Его подозревали в хищении бюджетных средств во время строительства школы. За $70 тыс. злоумышленники обещали ему сделать строительно-техническую экспертизу, результаты которой станут основанием для закрытия уголовного производства в отношении него, — сообщили в ГБР.

Работники ГБР задержали заместителя директора Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз во время передачи оговоренной суммы.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины) и избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

На данный момент следственные действия продолжаются. Проводятся обыски по местам работы и адресам проживания фигурантов. Устанавливается полный круг лиц, причастных к сделке.

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Источник: ГБР
ГБР, Одесса, правоохоронці
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