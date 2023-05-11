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Валентина Летяк, редактор ленты

ГБР проводит обыски в здании Киевсовета — заместитель городского головы

Київрада

Заместитель городского головы — секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко сообщил об обысках, которые проводят 11 мая в здании Киевсовета сотрудники территориального управления Государственного бюро расследований.

— Постановление следственного судьи Печерского райсуда города Киева касается помещений и кабинетов исключительно Киевской городской военной администрации, а само производство касается отправки в КГВА солдат, часть из которых параллельно являются депутатами Киевского городского совета, — объяснил чиновник.

Бондаренко отметил, что ранее все документы, которые есть в постановлении на обыск, уже предоставлялись следователям беспрепятственно.

— Вместе с тем, в случае попытки получить и доступ к кабинетам непосредственно в Киевсовете, видеозаписям камер наблюдения или другого — будем обращать внимание, что это постановлением не предусмотрено. Конечно, способствовать обыску мы будем, однако в рамках процессуальных норм, — добавил заместитель городского головы.

По его словам, видеозапись следственных действий, а также работу журналистов во время их проведения запретили.

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Фото: Київрада

ГБР, Київ, Киевсовет, Обыски
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