ГБР проводит обыски в здании Киевсовета — заместитель городского головы
Заместитель городского головы — секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко сообщил об обысках, которые проводят 11 мая в здании Киевсовета сотрудники территориального управления Государственного бюро расследований.
— Постановление следственного судьи Печерского райсуда города Киева касается помещений и кабинетов исключительно Киевской городской военной администрации, а само производство касается отправки в КГВА солдат, часть из которых параллельно являются депутатами Киевского городского совета, — объяснил чиновник.
Бондаренко отметил, что ранее все документы, которые есть в постановлении на обыск, уже предоставлялись следователям беспрепятственно.
— Вместе с тем, в случае попытки получить и доступ к кабинетам непосредственно в Киевсовете, видеозаписям камер наблюдения или другого — будем обращать внимание, что это постановлением не предусмотрено. Конечно, способствовать обыску мы будем, однако в рамках процессуальных норм, — добавил заместитель городского головы.
По его словам, видеозапись следственных действий, а также работу журналистов во время их проведения запретили.
Фото: Київрада
Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.Владислав Круглов