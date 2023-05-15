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Суспільство
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Закривали кримінальні провадження за $70 тис.: в Одесі викрили групу правоохоронців

Закривали кримінальні провадження за $70 тис.: в Одесі викрили групу правоохоронців
Фото: ДБР

В Одесі викрили групу правоохоронців, які вимагали гроші у фігурантів кримінальних проваджень за непритягнення їх до кримінальної відповідальності.

Як повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань, одна зі схем полягала у проведенні замовних експертиз.

До неї був залучений заступник директора Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз.

– На “гарячому” була викрита оборудка з вимаганням хабаря у директора приватного підприємства. Його підозрювали у розкраданні бюджетних коштів під час будівництва школи. За $70 тис. зловмисники обіцяли йому зробити будівельно-технічну експертизу, результати якої стануть підставою закриття кримінального провадження щодо нього, – повідомили в ДБР.

Працівники ДБР затримали заступника директора Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз під час передання обумовленої суми.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України) та обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Наразі слідчі дії тривають. Проводяться обшуки за місцями роботи та адресами проживання фігурантів. Встановлюється повне коло осіб, причетних до оборудки.

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Джерело: ДБР
ДБР, Одеса, правоохоронці
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