Кабмин выделил первые средства для компенсаций поврежденного жилья — Шмыгаль

Правительство выделило первые средства, которые направят на компенсации украинцам за поврежденное в результате российских атак жилье в рамках программы єВідновлення.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, уже выделено 4,4 млрд грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Шмыгаль отметил, что всего собрано около 62 млрд грн. Почти половина — это изъятые средства России. Деньги в основном направляют на ремонт жилья украинцев, критической инфраструктуры и пилотные проекты восстановления.

В Украине уже больше недели работает программа єВідновлення — гражданам выплачивают средства на ремонт жилья, поврежденного во время войны.

Программа полностью цифровизирована, поэтому украинцы могут сообщить о повреждении с помощью мобильного приложения Дія. В частности, уже подано почти 11,7 тыс. заявок. Больше всего сообщений поступило от жителей Харьковской, Киевской и Николаевской областей.

Как работает программа єВідновлення, какая максимальная сумма выплат и как подать заявление через приложение Дія — читайте в материале на сайте Факты ICTV.

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