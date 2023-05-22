Розпалювання міжрелігійної ворожнечі: СБУ оголосила про підозру митрополиту УПЦ МП з Буковини

Настоятель Свято-Вознесенського чоловічого монастиря УПЦ МП у Чернівецькій області під час літургій зневажливо висловлювався щодо ПЦУ, називаючи “церквою антихриста” і “сатанинською”.

Такими діями митрополит ображав релігійні почуття вірян і провокував загострення ситуації в регіоні.

Проведена СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинної діяльності настоятеля монастиря.

Йому оголошено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Тепер вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

16 травня депутати Чернівецької облради підтримали заборону діяльності на території області релігійних організацій (об’єднань), які мають доведений церковно-канонічний зв’язок із Росією.

Джерело : СБУ

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