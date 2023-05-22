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Юлия Захарченко, редактор ленты

Украинцев на ВОТ бросают в тюрьму, чтобы склонить к службе в армии РФ — ЦНС

російські окупанти
Фото: Getty Images

Российские войска пытаются арестовать как можно больше мужчин на временно оккупированных территориях Запорожской области, чтобы потом давить на них и мобилизовать в армию РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. В частности, с помощью этого оккупанты принудительно привлекают мужчин вступать в прокремлевские войска.

В ЦНС отмечают, что войска РФ арестовывают мужчин на ВОТ под незначительными предлогами, среди которых — нарушение комендантского часа, провозглашенного оккупантами после захвата части региона.

По данным ЦНС, арестованных отвозят в полевые лагеря, где вскоре заставляют записываться в российскую армию.

— После этого задержанных отвозят в полевые лагеря, где их уже ждут завезенные из РФ заключенные, которые согласились воевать на стороне РФ, — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские преступники оказывают давление на задержанных с временно оккупированных территории Украины, склоняя их к службе в промосковской армии.

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Армия России, Тюрьма, Война в Украине, Запорожская область, мобілізація
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