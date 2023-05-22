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Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Українців на ТОТ кидають до в’язниці, щоб схилити до служби в армії РФ – ЦНС

російські окупанти
Фото: Getty Images

Російські війська намагаються арештувати якомога більше чоловіків на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, щоб потім тиснути на них та мобілізувати до армії РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. Зокрема, за допомогою цього окупанти примусово залучають чоловіків вступати до прокремлівських військ.

У ЦНС зазначають, що війська РФ заарештовують чоловік на ТОТ під незначними приводами, серед яких – порушення комендантської години, проголошеної окупантами після захоплення частини регіону.

За даними ЦНС, заарештованих відвозять в польові табори, де згодом примушують записуватися в російську армію.

– Після цього затриманих відвозять до польових таборів, де на них вже чекають завезені з РФ ув’язнені, які погодились воювати на боці РФ, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські злочинці чинять тиск на затриманих з тимчасово окупованих території України, схиляючи їх до служби в промосковській армії.

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Армія Росії, В'язниця, Війна в Україні, Запорізька область, мобілізація
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